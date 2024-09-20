Пересечение границы с Польшей будет затруднено до ноября: что происходит — ГПСУ

На польской границе на четырех пунктах пропуска будут проходить ремонтные работы.

Из-за ремонтных работ, которые будут продолжаться на нескольких пунктах пропуска, пересечение границы с Польшей усложнится. С 23 сентября начнется замена асфальтного покрытия на КПП "Корчева-Краковец", которая должна завершиться к началу ноября.

Об этом сообщили в пятницу, 20 сентября, в Госпогранслужбе.

"С польской стороны на КПП "Корчева" планируется замена асфальтного покрытия на направлении въезда в Польшу (выезда из Украины) в зоне оформления грузовиков. Это может повлечь за собой усложнение движения и длительное время ожидания”, — предупреждают в ГПСУ.

Пограничники рекомендуют по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

В общей сложности на границе с Польшей на четырех пунктах пропуска все еще будут продолжаться ремонтные работы.

Ранее начался ремонт пункта пропуска "Медика", смежного с украинским "Шегини", который должен завершиться до 12 ноября. Это усложняет проезд здесь легковых автомобилей.

В то же время с украинской стороны затруднено движение грузового транспорта и автобусов на выезд из Украины из-за ремонта на "Шегини", который должен завершиться к середине октября.

До конца ноября продлится ремонт на КПП "Устилуг-Зосин" в Волынской области на участке въезда в Украину. "Монтажные работы требуют частичного ограничения проезда транспортными средствами по отдельным полосам движения, что может привести к замедлению трафика в этом пункте пропуска", — сообщили в Гостаможслужбе.

По этой же причине есть осложнения в движении для грузового транспорта на самом большом пункте пропуска на границе с Польшей "Дорогуск — Ягодин". Ремонтные работы начались еще 5 августа, а об их завершении еще не сообщали.

Напомним, если украинский ребенок до 13 лет, у родителей которого изменился статус легального пребывания на территории страны ЕС, не имеет доступа к электронным документам Diia.pl, на границе ему могут запретить въезд в Польшу.

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