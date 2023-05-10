Пересечение границы только по визе: президент Грузии предлагает ужесточить правила въезда для россиян

Также Зурабишвили считает, что нужно больше контролировать въезжающих и покидающих Грузию россиян.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян в ответ на указ Путина.

Об этом глава Грузии сказала на брифинге в президентском дворце в среду, 10 мая.

"Пора, как я неоднократно просила, Совету Безопасности собраться, собраться публично, и обсудить, наоборот, введение 3-месячных виз, которое нам необходимо, даже с учетом внутренних вызовов. Нужен больший контроль со стороны государства за въезжающими россиянами остающиеся страны. Мы и толерантная страна, употребляем всех, это было видно за последний год, но есть вещи, которые не могут происходить в стране", — сказала Зурабишвили.

Путин отменил безвиз с Грузией и возобновил авиарейсы

Напомним, 10 мая российский диктатор Путин подписал указ, которым отменяет визовый режим для граждан Грузии, кроме продолжительного пребывания для работы и обучения, снимает запрет на прямые авиаперелеты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвали это решение со стороны России очередной провокацией и "недопустимыми" действиями. Она подчеркнула, что об этом не может идти и речи, "пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!"

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