ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
403
Время на прочтение
2 мин

"Перестал слушать Лаврова": Рютте сделал заявление о переговорах и гарантиях для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что больше не слушает заявления российской стороны и подчеркнул, что в рамках мирного процесса Украине необходимы надежные гарантии безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Перестал слушать Лаврова": Рютте сделал заявление о переговорах и гарантиях для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что больше не уделяет внимания высказываниям российской стороны, особенно министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран Альянса.

«Я уже некоторое время назад перестал слушать каждое слово с российской стороны, особенно когда оно произошло от Лаврова. Я имею в виду, что тяжело следить за тем, что они все говорят», — заявил Рютте.

В то же время ключевым, по словам Рютте, остается сам мирный процесс, который уже начался с участием США, Украины и России.

«Я знаю, что существует мирный процесс, возглавляемый США, с участием россиян и украинцев, чтобы положить конец этой войне. И часть этого процесса — абсолютное признание всеми участниками (НАТО — ред.) того, что для дальнейшего развития Украины необходимы надежные гарантии безопасности», — подчеркнул генсек.

Основная гарантия безопасности

Рютте подчеркнул, что основной гарантией безопасности остаются Вооруженные силы Украины, которые он назвал самой регулярной армией в Европе. В то же время, значительную роль в будущей системе безопасности должна сыграть так называемая Коалиция желающих во главе с Францией и Великобританией.

Отдельно генсек напомнил, что еще в прошлом году президент США заявил о готовности Вашингтона принять участие в формировании гарантий безопасности для Украины. По его словам, во время встречи в Париже в декабре удалось согласовать около 90–95% будущих механизмов безопасности.

При этом Рютте отметил, что окончательные параметры гарантий безопасности будут закреплены в рамках продолжающихся мирных переговоров. Он подчеркнул, что без сильных и четко определенных гарантий ни одно мирное соглашение не может быть устойчивым.

Напомним, ранее министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров раскрыл, как Кремль действительно относится к переговорам. Он цинично заявил, что Москва якобы «доведет до конца» процесс возвращения «исконно российских земель в родную гавань».

Тем временем, западные СМИ и украинские эксперты сообщают об активизации враждебных сил на юге и востоке Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
403
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie