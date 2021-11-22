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Пересылали деньги в коробках для макарон и вкладывали в недвижимость: в Италии задержали 40 мафиози

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Пересылали деньги в коробках для макарон и вкладывали в недвижимость: в Италии задержали 40 мафиози

Associated Press

Всего под следствием в уголовном производстве находятся 120 человек.

Полиция итальянского города Кальяри задержала 40 членов нигерийской мафии, нелегально переправлявших деньги в Африку.

Об этом сообщает ANSA.

Всего под следствием в уголовном производстве находятся 120 человек.

Нигерийская мафия в Италии специализируется на проституции и торговле женщинами. По данным полиции, мафиози пересылали часть полученных от проституции денег в коробках для макаронных изделий и ручках багажа на колесах. Уже в Нигерии их денежные средства инвестировались в недвижимость.

Правоохранители считают, что нигерийская мафия в Италии, по уровню влияния и финансовым возможностям, уже почти достигла уровня трех крупнейших мафиозных кланов в стране, а именно "Ндрангета" из Калабрии, "Коза Ностра" из Сицилии и "Коморра" из Кампании (регион поблизости Неаполь).

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