Пересылали деньги в коробках для макарон и вкладывали в недвижимость: в Италии задержали 40 мафиози

Всего под следствием в уголовном производстве находятся 120 человек.
Полиция итальянского города Кальяри задержала 40 членов нигерийской мафии, нелегально переправлявших деньги в Африку.
Об этом сообщает ANSA.
Всего под следствием в уголовном производстве находятся 120 человек.
Нигерийская мафия в Италии специализируется на проституции и торговле женщинами. По данным полиции, мафиози пересылали часть полученных от проституции денег в коробках для макаронных изделий и ручках багажа на колесах. Уже в Нигерии их денежные средства инвестировались в недвижимость.
Правоохранители считают, что нигерийская мафия в Италии, по уровню влияния и финансовым возможностям, уже почти достигла уровня трех крупнейших мафиозных кланов в стране, а именно "Ндрангета" из Калабрии, "Коза Ностра" из Сицилии и "Коморра" из Кампании (регион поблизости Неаполь).
Напомним:
- В Италии полицейские, проводившие антинаркотический рейд на ферме по производству каннабиса, в одном из помещений обнаружили более двухсот замороженных тушек грызунов — сонь. Блюдо из сонь популярно у боссов мафиозной группировки.
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