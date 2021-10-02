Переубеди знакомого и получи деньги: в Швейцарии будут поощрять пропаганду вакцинации

Переубеди знакомого и получи деньги: в Швейцарии будут поощрять пропаганду вакцинации

Бонусы за успешную агитацию будут выдаваться в виде ваучера.

В Швейцарии население будут стимулировать делать вакцинацию от коронавируса: за это давать по 50 франков (около $54 - ред.) Для этого лишь нужно убедит привиться знакомого или родственника.

Об этом пишет Le Matin.

Предполагается, что правительство 13 октября окончательно утвердит эту кампанию.

Бонусы за успешную агитацию вакцинации будут выдаваться в виде ваучера, а власти кантонов будут решать, на что их можно будет потратить.

Правительство наймет 1700 человек, которые займутся попытками наладить контакт с противниками прививок и начать с ними диалог.

Власти добавят 170 новых мобильных пунктов вакцинации и они будут работать в деревнях, в торговых центрах, рядом с футбольными стадионами и в горах.

Также бесплатно будут тестировать людей с симптомами коронавирусной инфекции и тех, у кого медицинский отвод от прививок.

Ситуация с коронавирусом в стране не является катастрофичной, но в отделениях интенсивной терапии обстановка остается напряженной. Уровень вакцинации в Швейцарии - один из самых низких в Европе. Цель правительства - привить 80% населения в возрасте от 16 лет.

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