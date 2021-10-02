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Переубеди знакомого и получи деньги: в Швейцарии будут поощрять пропаганду вакцинации

Переубеди знакомого и получи деньги: в Швейцарии будут поощрять пропаганду вакцинации

Associated Press

Бонусы за успешную агитацию будут выдаваться в виде ваучера.

В Швейцарии население будут стимулировать делать вакцинацию от коронавируса: за это давать по 50 франков (около $54 - ред.) Для этого лишь нужно убедит привиться знакомого или родственника. 

Об этом пишет Le Matin. 

  1. Предполагается, что правительство 13 октября окончательно утвердит эту кампанию.

Бонусы за успешную агитацию вакцинации будут выдаваться в виде ваучера, а власти кантонов будут решать, на что их можно будет потратить.

Правительство наймет 1700 человек, которые займутся попытками наладить контакт с противниками прививок и начать с ними диалог.

Власти добавят 170 новых мобильных пунктов вакцинации и они будут работать в деревнях, в торговых центрах, рядом с футбольными стадионами и в горах.

Также бесплатно будут тестировать людей с симптомами коронавирусной инфекции и тех, у кого медицинский отвод от прививок. 

Ситуация с коронавирусом в стране не является катастрофичной, но в отделениях интенсивной терапии обстановка остается напряженной. Уровень вакцинации в Швейцарии - один из самых низких в Европе. Цель правительства - привить 80% населения в возрасте от 16 лет.  

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