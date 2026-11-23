Атака на «Меркурий» в Ливии: новые спутниковые фото / © "Схеми"

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В Сети опубликовали свежие спутниковые фото после удара по кораблям России в порту Бенгази (Ливия).

Об этом сообщают журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода), в распоряжении которых оказались снимки компании Vantor за 23 ноября.

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Удар по кораблям РФ в Ливии: спутниковые фото

На снимках виден сухогруз MV ANGARA у причала на севере порта Бенгази. Из его носовой части идет дым, а рядом на пирсе стоят пожарные машины и спецтехника.

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Вход в этот участок порта, где также находятся еще два грузовых судна, заблокировали катерами.

Атака на «Меркурий» в Ливии: новые спутниковые фото / © "Схеми"

Кроме того, спутниковые фото подтверждают критическое состояние российского военного корвета Меркурий. После повреждений корабль остается перевернутым и частично затопленным.

Атака на «Меркурий» в Ливии: новые спутниковые фото / © "Схеми"

Атака на «Меркурий» в Ливии: новые спутниковые фото / © "Схеми"

Атака СБУ на корабли РФ — последние новости

Ранее Владимир Зеленский и СБУ сообщили, что 22 ноября Служба безопасности вместе с Силами обороны атаковала эти корабли у берегов Ливии.

В результате ударов поврежден российский корвет «Меркурий» с боевым вертолетом Ка-27 и подсанкционный сухогруз MV ANGARA, которым РФ перевозила оружие.

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Факт взрыва на российском судне, находившемся у причала военно-морской базы в Бенгази, подтвердили власти восточной Ливии, поддерживаемой Россией.

Ранее мы писали, что Албания возразила, что украинские морские дроны, атаковавшие российский корвет «Меркурий» возле Ливии, запускали с ее территории. В Тиране назвали эти заявления безосновательными и призывали не распространять ложную информацию.

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