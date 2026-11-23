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Перевернутый "Меркурий" и дым в порту: спутники показали последствия удара по кораблям РФ в Ливии
После атаки на российские корабли в порту Бенгази спутники зафиксировали красноречивую картину. Один из военных кораблей лежит перевернутым в воде, а возле другого работают пожарные.
В Сети опубликовали свежие спутниковые фото после удара по кораблям России в порту Бенгази (Ливия).
Об этом сообщают журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода), в распоряжении которых оказались снимки компании Vantor за 23 ноября.
Удар по кораблям РФ в Ливии: спутниковые фото
На снимках виден сухогруз MV ANGARA у причала на севере порта Бенгази. Из его носовой части идет дым, а рядом на пирсе стоят пожарные машины и спецтехника.
Вход в этот участок порта, где также находятся еще два грузовых судна, заблокировали катерами.
Кроме того, спутниковые фото подтверждают критическое состояние российского военного корвета Меркурий. После повреждений корабль остается перевернутым и частично затопленным.
Атака СБУ на корабли РФ — последние новости
Ранее Владимир Зеленский и СБУ сообщили, что 22 ноября Служба безопасности вместе с Силами обороны атаковала эти корабли у берегов Ливии.
В результате ударов поврежден российский корвет «Меркурий» с боевым вертолетом Ка-27 и подсанкционный сухогруз MV ANGARA, которым РФ перевозила оружие.
Факт взрыва на российском судне, находившемся у причала военно-морской базы в Бенгази, подтвердили власти восточной Ливии, поддерживаемой Россией.
Ранее мы писали, что Албания возразила, что украинские морские дроны, атаковавшие российский корвет «Меркурий» возле Ливии, запускали с ее территории. В Тиране назвали эти заявления безосновательными и призывали не распространять ложную информацию.