Переворот в Нигере: что нужно знать о свергнутом президенте Базуме

Отстраненный президент Нигера Мохамед Базум был свергнут военной хунтой 26 июля. По словам лидеров переворота, заключенному лидеру грозят обвинения в государственной измене из-за его контактов с главами иностранных государств и международных организаций.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Reuters с фактами о Базуме.

Министр, ставший президентом

63-летний Базум занимал должности министра иностранных дел и министра внутренних дел во времена своего предшественника Махамаду Иссуфу, ушедшего в отставку после двух пятилетних сроков и выдвинувшего Базума кандидатом в президенты от правящей партии.

Победа Базума на выборах 2021 привела к первому переходу Нигера от одного демократически избранного лидера к другому. До этого страна пережила четыре переворота с момента обретения независимости от Франции в 1960 году.

Вызов безопасности

Базум унаследовал кризис безопасности и пообещал продолжать политику Иссуфу по борьбе с исламистским насилием и преодолению бедности в одной из наименее развитых стран мира.

Нигер находится в эпицентре двух самых кровавых конфликтов в Африке – один вблизи западной границы с Мали и Буркина-Фасо, где действуют джихадисты, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством, а другой – вблизи юго-восточной границы с Нигерией, где действует Боко Харам.

При Базуме Нигер укрепил свои альянсы с западными державами, став центром для французских, американских, германских и итальянских войск.

Лидеры переворота в Нигере оправдывали свержение Базума постоянной опасностью, но данные о нападениях и жертвах свидетельствуют о том, что безопасность улучшалась благодаря тактике, используемой правительством Базума, и помощи иностранных сил, базировавшихся в Нигере.

Борьба за власть

По данным Международной кризисной группы, переворот 26 июля связан с напряженностью в отношениях между Базумом и частями нигерской армии.

За несколько дней до того, как Базум принял присягу как президент в 2021 году, военное подразделение пыталось захватить президентский дворец во время попытки переворота.

Совсем недавно решение Базума отстранить от власти ряд чиновников как в военной, так и в государственной администрации стало ключевым фактором мятежа, который возглавил глава его мощной президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани, сообщили Reuters люди, знакомые с этим вопросом.

Заключение

С момента свержения Базума новая военная власть удерживает его в условиях, которые его партия называет бесчеловечными, без доступа к проточной воде, электричеству и свежим продуктам. Вместе с ним были задержаны его жена и сын.

Региональные и мировые лидеры призвали к его освобождению, включая главный региональный блок Западной Африки, Организацию Объединенных Наций и Соединенные Штаты.

13 августа хунта заявила, что собрала необходимые доказательства для судебного преследования Базума за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера.

Что происходит в Нигере

В Нигере 26 июля бойцы нацгвардии устроили государственный переворот: заблокировали президента страны Мохаммеда Базума в его резиденции и заявили о свержении его власти.

28 июля генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера.

30 июля в Нигере тысячи поклонников хунты устроили марш по улицам столицы в посольство Франции, размахивая флагами России и скандируя имя ее президента Владимира Путина.

Президент Нигера Мохамед Базум призвал мир помочь восстановить конституционный порядок в государстве. Происходящие в стране события он назвал "ключевым моментом истории".

Региональный блок ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) объявил о возможной военной интервенции в Нигер, чтобы восстановить конституционный порядок.

Хунта Нигеру отвергла любые попытки дипломатического решения проблемы, а сами ставшие жертвами военных переворотов и возглавляемые генералами соседние Мали и Буркина-Фасо объявили, что поддерживают новую администрацию в Ниамее и будут бороться вместе с ней, если будет иностранное вмешательство.

Захватившие власть в стране военные в Нигере также обратились за поддержкой к российскому ППК "Вагнер".

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