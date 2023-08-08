Переворот в Нигере: отважатся ли страны-соседи на военную операцию против хунты

Президент Нигерии Бола Тинубу столкнулся с огромной негативной реакцией на родине из — за своей угрозы применить военную силу для прекращения переворота в соседнем Нигере.

Об этом пишет BBC.

Местные СМИ сообщают, что на заседании верхней палаты парламента, Сената, 5 августа была сильна оппозиция военному вмешательству, несмотря на то, что она контролируется партией Тинуба.

Особенно это касается законодателей, представляющих штаты вдоль границы с Нигером протяженностью более 1500 км, но возможность войны также осуждается по всей стране.

Западноафриканский региональный блок ЭКОВАС установил крайний срок до 6 августа, когда хунта должна была сложить полномочия, иначе ей угрожали военные действия. Это решение было воспринято как решение Тинуба, поскольку он является нынешним главой ЭКОВАС, а Нигерия является его самым влиятельным членом.

Хотя хунта проигнорировала ультиматум, Эквас не отреагировал на него немедленным введением войск. Это стало облегчением для многих нигерийцев, предпочитающих дипломатическое решение кризиса.

Некоторые сомневаются, что семидневный срок был реалистичным, учитывая, что Нигерия и другие страны должны получить одобрение парламента перед развертыванием военных.

Многие также возмущены тем, что по приказу президента Тинубу были прекращены поставки электроэнергии в Нигер, что привело к отключению электроэнергии в столице Нигера Ниамеи и других городах.

Критики утверждают, что это является нарушением договора, который позволил Нигерии построить дамбу на реке Нигер, хотя сторонники Тинуба говорят, что отключение электроэнергии направлено на то, чтобы оказывать давление на хунту и заставить ее вернуть власть свергнутому президенту Мохаммеду Базуму без военной конфронтации.

Нигерия и Нигер имеют тесные этнические, экономические и культурные связи, и любая военная интервенция против Нигера повлияет на север Нигерии, которая сталкивается с серьезными проблемами в сфере безопасности.

Влиятельная группа мусульманских священнослужителей на севере Нигерии заявила, что Тинубу не должен "спешить в конфликт с соседом, которого можно было бы избежать, в угоду глобальной политике".

Базум был ключевым союзником Запада, позволяя бывшему колониальному государству Франции и США держать в стране военные базы для помощи в борьбе с воинственными исламистами, сеющими хаос на большей части Западной Африки.

Военные хунты в Мали и Буркина-Фасо пообещали встать в защиту лидеров переворота в Нигере, если ЭКОВАС применит силу, что повышает вероятность крупного регионального конфликта. Все взгляды сейчас прикованы к Тинубу, который громче всего осуждает перевороты в Западной Африке и заявил в прошлом месяце, что ЭКОВАС не может состоять из "беззубых бульдогов".

Хунта в Нигере заявляет, что будет противостоять любой "агрессии" со стороны ЭКОВАСа и западных государств/Associated Press

“Мы должны твердо стоять на позициях демократии. Без демократии нет управления, свободы и верховенства права. Мы не смиримся с тем, что в Западной Африке снова будет происходить переворот за переворотом», — заявил Тинубу вскоре после того, как он возглавил региональную организацию.

Конституция Нигерии предусматривает, что президент не может разворачивать войска без одобрения Национальной ассамблеи, состоящей из верхней и нижней палат парламента. Неясно, получит ли Тинубу ее поддержку, учитывая оппозицию, с которой он сталкивается.

"Эковас ошибся, президент Нигерии также ошибся", — сказал профессор Халифа Диква, академик Университета Майдугури и член влиятельной группы старейшин на севере Нигерии.

В осторожном заявлении после закрытого заседания 5 августа лидер Сената Годсвилл Акпабио бросил мяч на поле парламента ЭКОВАС, сказав, что он должен найти "решение для скорейшего выхода из этого тупика".

Жесткая позиция президента Тинуба против переворотов может основываться на его собственном опыте. В начале 1990-х годов он только год занимал должность законодателя, когда выборы были аннулированы, парламент распущен, а власть захватил генерал Сани Абача.

Он присоединился к продемократическому движению, выступавшему за возвращение в гражданское правление, которое поставило его под прицел военных, заставивших его уехать в изгнание. Он вернулся в 1998 году после смерти генерала Абачи, одного из самых жестоких и коррумпированных военных правителей Нигерии.

Но среди многих нигерийцев существует мнение, что Эковас был слишком поспешным, выдвигая ультиматум хунти, а президент Тинубу недостаточно подумал о внутренних последствиях применения силы.

Нигер был продолжением северной части Нигерии до Берлинской конференции [1884-1885 годов, когда иностранные государства установили современные границы Африки]. Вы ожидаете, что север пойдет войной против себя?», — спросил профессор Диква.

В отличие от своего предшественника Мухаммада Бухари, президент Тинубу не имеет военного образования, как и его советник по вопросам национальной безопасности Нуху Рибаду, бывший полицейский.

На прошлой неделе руководители ЭКОВАС выступили с собственным заявлением, в котором заявили, что рассматривают военное вмешательство только как "крайнее средство".

Критики говорят, что у Тинубы есть история поспешных решений, указывая на тот факт, что он использовал свою первую речь в должности президента в мае, чтобы объявить о прекращении десятилетних субсидий на топливо, не заранее написанными репликами, что привело к хаосу.

Лидеры ЭКОВАС проведут саммит в столице Нигерии Абуджи в 10 августа, чтобы решить, как действовать дальше.

Хотя некоторые другие западноафриканские страны пообещали принять участие в любом военном вмешательстве, трудно представить, что они сделают это без Нигерии, если Национальная ассамблея не предоставит свою поддержку.

Тинубу занимает две должности – главы ЭКОВАС и президента Нигерии. Одна из них требует действовать в региональных интересах и в защиту демократии, но это может очень дорого стоить другой должности.

Читайте также: