Перевозчики в Словакии заблокируют украинскую границу: какие требования и условия

Словацкие перевозчики требуют немедленного разрыва соглашения между Украиной и ЕС о перевозке грузов автомобильным транспортом.

В среду, 29 ноября, Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о блокировании пункта пропуска "Вышнее Немецкое – Ужгород" от 1 декабря. Украинская граница будет заблокирована "до дальнейшего сообщения".

Об этом сообщает словацкое издание TASR.

Президиум UNAS принял решение о блокировании пункта пересечения на границе с Украиной после переговоров с Министерством транспорта Словакии.

“Мы уважаем право перевозчиков на забастовку. Мы договорились, что если они будут объявлять забастовку, то будут делать это так, чтобы не слишком мешать жизни жителей восточной Словакии", – заявили в министерстве.

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Словацкие перевозчики требуют немедленного разрыва соглашения между Украиной и ЕС о перевозке грузов автомобильным транспортом. По их словам, это нарушило торговые и транспортные отношения между Словакией и Украиной в ущерб словацким перевозчикам.

Также организаторы протеста просят ввести реестр украинских транспортных средств по образцу Чехии, что должно обеспечить лучшее взыскание штрафов и информацию о транспортном операторе.

Отмечается, что переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 15:00 "до дальнейшего сообщения".

В прессрелизе UNAS уточнили, что их забастовка не будет препятствовать перевозке гуманитарных грузов, военной помощи, живых животных, топлива, а также охлажденных или свежих товаров. А перевозка коммерческих грузов, находящихся в грузовиках, будет осуществляться со скоростью четырех грузовиков в час.

Напомним, 16 ноября Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) провел предупредительную акцию, в течение часа блокируя пункт пропуска на границе с Украиной "Вышнее Немецкое — Ужгород" со словацкой стороны.

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