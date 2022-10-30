Перевозил пчел на талии: в Турции задержали изобретательного контрабандиста из Грузии

В Турции задержали изобретательного контрабандиста.
В Турции задержан изобретательный контрабандист. Он пытался провезти в страну пчел довольно оригинальным способом.
Об этом сообщают в Сети.
"Турецкие пограничники задержали контрабандиста из Грузии, пытавшегося нелегально ввезти в страну 1100 пчел", — говорится в сообщении.
Контрабандный товар мужчина разместил вокруг талии, упаковав пчел по несколько штук в маленькие коробочки.
Тем не менее, план не сработал, и патронташ из пчел пограничники таки обнаружили.
За совершенное гражданину Грузии грозит наказание.
Напомним, что в Винницкой области СБУ заблокировала контрабанду психотропов более чем на 37 млн гривен. Однако правоохранители разоблачили наркодельцов при попытке переправки партии «товара» через госграницу по воде.
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