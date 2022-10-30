Перевозил пчел на талии: в Турции задержали изобретательного контрабандиста из Грузии

В Турции задержан изобретательный контрабандист. Он пытался провезти в страну пчел довольно оригинальным способом.

Об этом сообщают в Сети.

"Турецкие пограничники задержали контрабандиста из Грузии, пытавшегося нелегально ввезти в страну 1100 пчел", — говорится в сообщении.

Контрабандный товар мужчина разместил вокруг талии, упаковав пчел по несколько штук в маленькие коробочки.

Тем не менее, план не сработал, и патронташ из пчел пограничники таки обнаружили.

За совершенное гражданину Грузии грозит наказание.

Напомним, что в Винницкой области СБУ заблокировала контрабанду психотропов более чем на 37 млн гривен. Однако правоохранители разоблачили наркодельцов при попытке переправки партии «товара» через госграницу по воде.

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