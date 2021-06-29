Перевозил почти 230 кг гашиша: в Польше осудили украинца на 11 лет за контрабанду наркотиков

Перевозил почти 230 кг гашиша: в Польше осудили украинца на 11 лет за контрабанду наркотиков

Кроме заключения на мужчину наложили большой штраф.

В Польше осудили 49-летнего украинца Сергея Г. к 11 годам тюрьмы за руководство организованной преступной группой и попытку незаконного ввоза 237 килограммов гашиша. Приговор вынес Окружной суд в Перемышле и обязал мужчину еще оплатить штраф на сумму 200 тыс. злотых, дополнительные 50 тыс. злотых с целью борьбы с предотвращением наркомании и покрыть расходы на судебное разбирательство в сумме 8 тыс. злотых.

Об этом сообщает "Польское радио".

Украинец находился в розыске с 16 марта 2017 года на основании красной ноты Интерпола, Европейского ордера на арест и ордера на арест. Он был арестован 22 января 2020 года в аэропорту Барселоны. 14 февраля его передали польской стороне и посадили в исправительной колонии в Ряшеве.

Правоохранители установили, что наркотики транспортировались из Испании в Россию. Курьеры везли контрабанду в специальных коробках в автомобилях BMW X6 и BMW X5, на украинских номерных знаках.

Контрабанду обнаружили работники пограничной служб в Тересполе и Корчевой. Банда Сергея Г. действовала в Европейском Союзе, Украине и России.

Напомним, в Донецкой области в сети аптек сбывали наркотики.

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