Перевозил украденное украинское зерно: Швеция конфисковала российский сухогруз

Конфискованный сухогруз Caffa могут передать Украине

Шведская прокуратура приняла решение об официальной конфискации сухогруза Caffa , который принадлежал к российскому теневому флоту и незаконно курсировал под фальшивым флагом. Задержание судна произошло еще в начале марта у берегов Треллеборга, а теперь Стокгольм рассматривает возможность его окончательной передачи государству, проводящему собственное расследование.

О деталях ареста судна и процедуре предоставления правовой помощи другой стране официально сообщает прокуратура Швеции.

Подозрения в краже украинского зерна

Известно, что конфискованный сухогруз Caffa находится в украинском санкционном списке из-за обоснованных подозрений в перевозке похищенной на оккупированных территориях украинской пшеницы. Судно пыталось скрыть свою нелегальную деятельность, используя фальшивое знамя Гвинеи. Однако в ходе проверки правоохранители выяснили, что десять из одиннадцати членов экипажа являются гражданами Российской Федерации.

Юридическая процедура передачи

Представители шведской прокуратуры отмечают, что конфискация произошла на основании официального запроса о взаимной юридической помощи от другого государства, хотя в настоящее время название страны публично не разглашается. Прокурор Гокан Ларссон подчеркнул, что арест был необходим именно для того, чтобы суд мог тщательно рассмотреть возможность физической передачи судна стране-инициатору для привлечения его к материалам иностранного уголовного производства.

Напомним, в Бельгии тоже было задержано судно российского «теневого флота» . Это танкер Ethera, находящийся под европейскими санкциями с октября 2025 года и под санкциями США с июля.

