Персонал Белого дома эвакуировали из-за порошка, похожего на кокаин

Необычную находку в административном здании обнаружили, когда Байдена в нем не было.

В Белом доме объявили эвакуацию из-за того, что служба безопасности обнаружила в помещении белый порошок. Предварительно правоохранители установили, что это был кокаин.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на должностных лиц.

"Белый дом был ненадолго эвакуирован в воскресенье вечером, пока президент Джо Байден был в Кэмп-Дэвиде. Секретная служба обнаружила подозрительный порошок в зоне общего пользования Западного крыла. Предварительный тест показал, что вещество было кокаином, говорят правоохранители", — говорится в сообщении.

Работники Секретной службы традиционно совершали обход в административном здании и нашли порошок в зоне, доступной для туристов. Около 20.45 по местному времени людей эвакуировали. В Белый дом вызвали экстренные службы. Здание вскоре снова открыли, а порошок направили на дополнительное тестирование.

Ранее мы сообщали, что в киевлянин придумал хитрую схему хранения кокаина. Полицейские во время поверхностного осмотра у него обнаружили яблоки, обвернутые в герметичную полиэтиленовую пленку, а внутри фруктов нашли наркотик.