Перспективы военной помощи Украине: Рубио сказал, как долго будут продолжаться поставки оружия

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Поставки американского оружия в Украину не прекращены, но речь идет только о военной помощи, которая была согласована при президентстве Джо Байдена. После смены администрации Белого дома решения о новых пакетах помощи не принимались, но США обсуждают с союзниками по НАТО возможность выделения Украине дополнительных систем ПВО.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на заседании сенатского комитета по иностранным делам во вторник, 20 мая.

«Она [военная помощь Украине — ред.] продолжается. Была пауза на одну неделю, но все восстановлено», — заявил Рубио.

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При этом он уточнил, что речь идет не только об обмене разведданными, но и о поставках оружия американского производства.

«Они [украинцы — ред.] продолжают получать оружие», — подчеркнул госсекретарь.

Когда сенаторы спросили Рубио, готова ли администрация президента США Дональда Трампа продолжить оказывать военную помощь Украине, он ответил, что не влияет на подобные решения. В то же время госсекретарь отметил, что правительство придерживается обязательств, которые взяла на себя предыдущая администрация по поставкам оружия Украины, но решений о новой помощи пока нет.

По словам Рубио, Киев запросил дополнительные ЗРК Patriot для усиления своей системы противовоздушной обороны, но у США уже нет таких запасов. Впрочем, необходимые комплексы ПВО есть у партнеров по НАТО, поэтому Белый дом сейчас пытается договориться с союзниками о передаче их Украине.

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Напомним, в марте 2025 года Белый дом временно прекратил все военные поставки в Украину. Это касалось и оружия в пути, и запасов, которые готовили к отправке. Теперь поставки возобновлены, однако на новых условиях.