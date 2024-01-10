Перу объявляет чрезвычайное положение на границе с Эквадором из-за вооруженных беспорядков

Силы страны отправились в город Тумбес для координации охраны границ.

Из-за вооруженного противостояния, которое охватило Эквадора, Перу объявляет чрезвычайное положение на границе с соседней страной.

Об этом сообщил премьер-министр Перу Альберто Отарола на странице X.

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"Полиция Перу ужесточает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной. На всей северной границе Перу будет объявлено чрезвычайное положение", — говорится в его сообщении.

Он отметил, что силы страны отправились в город Тумбес для координации охраны границ.

Напомним, в Перу происходят вооруженные противостояния между бандитами и властями. Повстанцы расстреливают полицейских и мирных людей прямо на улицах города или берут в заложники. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о "внутреннем вооруженном конфликте" в стране, приказав силам безопасности "нейтрализовать" несколько преступных группировок.

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