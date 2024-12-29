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Перуанские шаманы сделали предсказание о Трампе, Путине и Третьей мировой войне: видео

Перуанские шаманы сделали предсказание о Трампе, Путине и Третьей мировой войне: видео

Шаманы в Перу сделали предсказание на 2025 год / Фото: Associated Press

Шаманы пускали дым и махали цветами над изображениями мировых лидеров.

Перуанские шаманы предсказали странный альянс в 2025 году между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, который не понравится Китаю и потенциально спровоцирует Третью мировую войну.

Об этом сообщает издание The Independent.

Традиционно перед новым годом дюжина шаманов из разных частей Перу собрались на холме Сан-Кристобаль в Лиме, чтобы сделать свои прогнозы на год и помолиться за мир и согласие.

Шаманы пускали дым и махали цветами над изображениями мировых лидеров, среди которых избранный президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

Помимо угрозы Третьей мировой войны, во время ежегодного ритуала группа шаманов также предсказала природные катаклизмы в Канаде и Японии.

Также они посоветовали носить золотые украшения, чтобы предотвратить измены в будущем году Змеи.

Напомним, в конце 2022 года шаманы в Перу во время новогоднего ритуала спросили у духов, когда закончится война между Россией и Украиной.

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