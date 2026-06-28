Перуанцам обещали работу в России, а отправили на войну против Украины: CNN раскрыло схему вербовки

Россия вербует иностранцев / © Associated Press

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Сотни граждан Перу могли стать жертвами схемы вербовки в российскую армию. Людям обещали высокооплачиваемую работу поварами, охранниками или водителями в России, однако по прибытии они оказывались на передовой войне против Украины.

Об этом говорится в расследовании CNN.

Обещали кухню, а отправили в окопы

31-летний перуанец сообщил матери, что нашел вакансию повара для российской армии из-за соцсетей. По его словам, он должен был работать вдали от боевых действий, получать высокую зарплату и даже шанс на российское гражданство.

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Однако вскоре мужчина стал посылать матери видео, на которых он уже был в военной форме, рыл окопы и строил укрепления вместе с другими иностранцами.

Во время редких телефонных звонков женщина слышала взрывы дронов, хотя сын уверял, что они раздаются далеко.

В начале апреля связь с ним полностью исчезла. Перед этим он сообщил, что командир якобы «наказал» его за неподобающее поведение.

Такие истории не единичны

CNN пообщался с семьями 12 перуанцев, уже несколько недель протестующих у посольства России и Министерства иностранных дел Перу, пытаясь узнать судьбу своих близких.

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Многие завербованные мужчины происходят из малообеспеченных семей и соглашались на предложения из-за финансовых трудностей.

По словам представителя МИД Перу Педро Браво, большинство из них не осознавали, что фактически отправляются на войну.

«У них есть ограниченные финансовые возможности и остро нуждаются в деньгах. Поэтому их значительно легче обмануть», — объяснил дипломат.

Обещали тысячи долларов

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По словам адвоката Перси Салинаса, представляющего семьи завербованных, рекрутеры предлагали перуанцам бонус за подписание контракта в размере около 20 тыс. долларов, а также зарплату в 3-4 тысячи долларов в месяц.

Однако, по словам родственников, большинство этих денег люди так и не получили.

В Перу начали расследование

Прокуратура Перу уже открыла дело о возможных фактах торговли людьми.

По данным следствия, правоохранители рассматривают не менее 36 заявлений, в которых утверждается, что граждане страны обманом вывозили в Россию под видом трудоустройства, а впоследствии заставляли участвовать в войне против Украины.

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Министерство иностранных дел Перу сообщило, что уже более 240 раз обращалось в Москву с запросами по поводу судьбы своих граждан и требованием вернуть их домой.

«Я хочу только вернуться домой»

Один из перуанцев, сейчас находящийся на оккупированной Россией территории Украины, рассказал CNN, что согласился работать охранником в Москве, но по прибытии его заставили подписать русскоязычный военный контракт.

Он сообщил, что его товарищ погиб в бою, а сам получил ранения после атаки беспилотника.

«Я полностью брошен. У меня нет пищи, нет лекарства. После удара дрона у меня сломана коленная чашечка. Все, чего я хочу, — вернуться домой», — сказал мужчина.

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По словам перуанских дипломатов, после подписания военного контракта возможности помочь таким людям существенно ограничены, особенно, если они уже находятся в зоне боевых действий.

Напомним, РФ дважды просила обменять пленных солдат КНДР. Речь шла об обмене двух пленных северокорейцев, которых украинские военные захватили в плен в Курской области. Другими пленными иностранцами, воевавшими на стороне РФ, россияне не интересуются.

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