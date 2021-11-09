Первая европейская страна запретила компаниям звонить работникам в нерабочие часы и обязала их платить "комуналку"

Родители маленьких детей теперь имеют право перейти на удаленную работу без согласований с руководством.
В Португалии принят закон, запрещающий беспокоить работодателю сотрудников в нерабочее время, иначе ему может грозить штраф. Также сотрудникам, работающим дистанционно, работодатели должны компенсировать часть затрат на электричество и Интернет.
Об этом пишет Euronews и сообщает Associated Press.
Кроме того, работодателям запрещено мониторить активность работников, работающих из дома. Также, согласно закону, теперь компании должны помогать оплачивать счета за электроэнергию и Интернет сотрудников, работающих на "удаленке".
Сотрудники, имеющие детей до 8 лет, получили право работать из дома, не согласовывая это заранее с работодателем. А еще компании обязаны не реже одного раза в два месяца проводить офлайн-мероприятия — так в стране борются с чувством изоляции, которое может возникать во время дистанционной работы.
"Мы считаем Португалию одним из лучших мест для жизни цифровых кочевников и отдаленных сотрудников в мире. Мы хотим привлечь их в Португалию", — сказала министр труда и соцзащиты страны Ана Мендес Годинью.
Новые правила распространяются только на компании со штатом от 10 человек.
Таким образом, благодаря одобренным парламентом поправкам к трудовому законодательству, Португалия стала первой европейской страной, изменившей трудовое законодательство из-за пандемии.
Читайте также:
- Apple продлит "дистанционку" и введет гибридный режим работы
- В Украине стремительно растут зарплаты: кому и где больше всего платят
- Дистанционная работа: более 70% украинцев заявили, что не хотят работать дома