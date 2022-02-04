Первая группа военных из США прибыла в Германию - фото

До немецкого города Висбаден перебросили солдат 18-го воздушно-десантного корпуса от США.
В Висбаден, Германия, в пятницу, 4 февраля, прибыла первая группа американских военных для усиления союзников по НАТО в Восточной Европе.
Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных Сил США, опубликовав соответствующие снимки.
"Это первые из 2000 солдат, прибывших в Европу после оглашения Пентагоном о переброске дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО", — говорится в сообщении.
В ВСУ США отмечают, что в немецкий город Висбаден перебросили солдат 18-го воздушно-десантного корпуса, которые создадут штаб в Германии для поддержки 1700 десантников, предназначенных для перебрасывания в Польшу.
(1/2) These je první z 2,000 #Soldiers to arrive in #Europe following @DeptofDefense's announcement of additional forces moving from the US to #Europe в содействии нашего @NATO #Allies .– США Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) February 4, 2022
#StrongerTogether #WeAreNATO @US_EUCOM @USArmy pic.twitter.com/nk0GPHiqwc
Как ранее сообщалось, в Польшу прибыли военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии от США. Министр обороны Польши Мариуш Блащак напомнил, что в целом ожидается прибытие в страну 1700 военных США. Контингент должен усилить восточные границы НАТО на фоне российской угрозы.
Этому предшествовало, что президент Соединенных Штатов Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Речь идет о 3000 военных, которые будут переброшены в Румынию и Польшу.
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