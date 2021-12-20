Первая леди Франции подаст жалобу в правоохранительные органы из-за слухов о изменении её пола

Первая леди Франции подаст жалобу в правоохранительные органы из-за слухов о изменении её пола

В Сети пишут, что раньше Брижит Макрон звали Жан-Мишель Тронье.

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон планирует подать жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в Сети слухов о том, что она якобы трансгендер.

Об этом пишет BFMTV.

По информации издания, сторонники ультраправых политических сил подозревают первую леди Франции в том, что она якобы меняла пол. Эти слухи, обнародованные около недели назад, быстро подхватили и стали распространяться в соцсетях.

В частности, авторы утверждают, что Брижит Макрон родилась мужчиной. В Сети пишут, что звали ее Жан-Мишель Тронье. Следует отметить, что Тронье – это девичья фамилия супруги президента.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не может ответить на вопрос, выдвинет ли свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах 2022 года.

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