Первая леди Франции сделала скандальное заявление и вызвала гнев феминисток: что она сказала

Брыжит Макрон / © Associated Press

Первая леди Франции, Брижит Макрон, спровоцировала громкий скандал в стране после того, как ее резкое высказывание в адрес феминисток попало в социальные сети.

Об этом сообщает BILD.

Как сообщает медиа, инцидент произошел за кулисами комедийного шоу в Париже. Беседуя с комиком Ари Абиттаном, чье выступление раньше того дня было прервано протестующими, Макрон сказала: «Если эти тупые с…чки здесь появятся, мы их выгоним».

Отмечается, что фраза, снятая по телефону и распространенная в Сети, прозвучала в, вероятно, шутливом тоне. Однако пошлое французское выражение sales connes вызвало мгновенное возмущение. Его значение может варьироваться от «грязные ид…отки» до более обидных вариантов.

Реакция политических и общественных кругов была крайне отрицательной. Пользователи соцсетей выражали разочарование тем, что первая леди поддерживает Абиттана, обвиняемого в сексуальном насилии, и публично оскорбляет протестующих:

«У меня нет слов… То, что первая леди Франции его поддерживает и говорит такое… Я реально могу заплакать», — написала одна из пользователей сети X.

Позиция активисток и окружающая реакция

Также сообщается, что протесты против Абиттана организует движение NousToutes (Мы все). Они обвиняют комика в изнасиловании. Следует отметить, что дело против актера было закрыто прокуратурой в апреле 2024 года, а решение подтверждено апелляционным судом в январе 2025 года. Однако по возвращении на сцену Абиттан регулярно сталкивается с акциями протеста.

В окружении Брижит Макрон уже попытались объяснить ее слова. Там утверждают, что она не преследовала цель оскорбить всех феминисток, а ее реплика была направлена только на критику конкретной акции, прервавшей выступление комика. Пока неизвестно, как первая леди планирует урегулировать конфликт, но волна возмущения во Франции не утихает.

