Первая миссия Швеции после вступления в НАТО: самолеты выполнили разведывательные полеты у границ РФ

Шведские самолеты впервые совершили два полета вблизи российской границы. Первая миссия военной авиации Швеции после вступления страны в НАТО состоялась в пятницу, 8 марта.

Об этом пишет портал Itamilradar, ведущий наблюдение за полетами военных самолетов.

Первый полет над Балтийским морем совершил Saab 340 AEW&C – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он оснащен мощной радиолокационной системой, способной обнаруживать самолеты и другие цели на большом расстоянии.

Вторая миссия прошла над Польшей, к югу от российского эксклава Калининград и недалеко от границы с Беларусью. Ее выполнил Gulfstream S102B – модифицированный бизнес-джет Gulfstream IV, используемый для сбора радиотехнических разведданных. Он оснащен разными датчиками, которые могут перехватывать и анализировать сообщения и другие электронные сигналы.

Маршрут военных самолетов Швеции. Изображение: Itamilradar

"Миссии, вероятно, проводились для сбора разведывательной информации о российской военной активности в регионе. Это не впервые, когда мы отслеживаем миссии такого типа, но они имеют особую ценность, которую мы осмеливаемся назвать исторической", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта Швеция официально присоединилась к НАТО и стала 32-м членом альянса. Соответствующий протокол был опубликован на сайте Госдепа США.

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