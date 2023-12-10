Первая партия украинских грузовиков прибыла по железной дороге в Польшу

После прохождения соответствующих процедур в Польше грузовики в пункт назначения направятся по автодороге.

В воскресенье, 10 декабря, первая партия украинских грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Также читайте Есть ли угроза блокады границы с Венгрией: что говорят в ГПСУ

"Украинская и польская стороны согласовали все вопросы по перевозкам и оформлению таможенных и пограничных процедур. Далее грузовики в пункт назначения направятся по автодорога", — отметили в компании.

Следующие отправления планируют сделать регулярными и задействовать в перевозках более модернизированных платформ.

В компании напомнили, что "Укрзализныця" организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков. Он курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).

"Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО "Укрзализныця", в обратном направлении – в UZ Cargo Poland", — отмечает ведомство.

Читайте также: