Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию против COVID-19 для детей: подробности

Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию против COVID-19 для детей: подробности

Детей будут вакцинировать препаратом производства BioNTech/Pfizer.

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Эта вакцинация войдет в список основных детских прививок в Коста-Рике и начнется в марте следующего года.

Об этом говорится в сообщении местного Минздрава.

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"В нашей стране вакцины, включенные в основную таблицу, установленную CNVE, обязательны для несовершеннолетних, в частности вакцины против ветряной оспы, полиомиелита, в последнее время против вируса папилломы человека, включенного в 2017 году, и в этом году включена иммунизация против COVID-19", – говорится в сообщении.

Вакцинация детей начнется в Коста-Рике в марте 2022 года. Для этого страна закупит 3,5 млн. доз вакцины Pfizer, сообщил президент Карлос Альварадо.

Как пишет газета The Tico Times, около 1,5 млн из них привьют детей, остальные дозы пойдут на третьи, бустерные прививки для взрослых.

По данным Фонда социального страхования Коста-Рики от 2 ноября, 73% населения от 12 до 19 лет получили одну дозу вакцины против COVID-19. С 25 октября вакцинация подростков в возрасте от 12 лет открыта в общем порядке.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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