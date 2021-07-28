Первая украинка, которая покорила Эверест, поднялась на самую опасную в мире "гору убийцу" (фото, видео)

Первая украинка, которая покорила Эверест, поднялась на самую опасную в мире "гору убийцу" (фото, видео)

Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию независимости Украины.

Во вторник, 27 июля, в 8:42 по местному времени Ирина Галай поднялась на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори).

Об этом пишет "Укринформ".

Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи, как до этого считалось в мире альпинизма. Ира стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2.

Почти месяц назад закарпатка присоединилась к команде, которая отправилась в Пакистан чтобы покорить "гору смерти", пишет MUKACHEVO.net.

Отметим, что на 2021 год на эту вершину поднялись всего 337 альпинистов.

Среди них лишь около 20 женщин, а Ирина Галай стала первой украинкой, которая совершила восхождение на самую сложную и опасную вершину в мире.

Так, на сегодняшний день на вершину К2 поднимались:

Геннадий Копейка (в 1992 году),

Мстислав Горбенко (в 1994 году)

Владислав Терзыул (в 1994 году).

Валентин Сипавин (в 2021 году)

Павел Сидоренко (в 2021 году)

Ирина Галай (в 2021 году)

Вместе с Ириной Галай на вершину взошел Дмитрий Семеренко из Днепра. К слову, он совершил восхождение без кислородной маски, пишет "24 Канал".

Также в команду вошел фотограф Назарий Кривошеев, который остановился в базовом лагере на высоте 6800 метров.

Отметим, что харьковчанин Валентин Сипавин, который стал первым украинцем, четырежды покорившим самую высокую гору мира Эверест, также 27 июля поднялся на К2. О восхождении мужчина сообщил на своей странице в Facebook, проведя со второй самой высокой вершины в мире прямой эфир.

"Сказать, что я счастлив, это ничего не сказать", — заявил альпинист.

Высота Чогори (К2) — 8611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев и является второй по высоте горной вершиной после Джомолунгмы. Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов — горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента. То есть, восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

Напомним: Вокруг 31-летней учительницы географии из Ивано-Франковщины, альпинистки Кристины Мохнацкой, разгорелся скандал из-за ее восхождения на Эверест. Женщину обвинили во лжи о покорении высочайшей вершины мира. Сначала альпинистка отвергала эти обвинения, но впоследствии призналась, что на самом деле не дошла 15 метров до вершины. Причиной этого Мохнацкая назвала плохое самочувствие своего гида.

Также два альпиниста погибли при восхождении на высочайшую вершину мира — гору Эверест. Они стали первыми жертвами в 2021 году, в прошлом году трагически погибли одиннадцать человек.

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