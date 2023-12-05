Первая в мире гигаяхта: чем удивит самое большое футуристическое судно и его фото

Первая в мире гигаяхта обещает быть больше и экстравагантнее всех предыдущих: она вдвое длиннее футбольного поля и в 24 раза двухэтажного автобуса.

Об этом пишет The Sun.

В случае завершения роскошная суперяхта Valkyrie длиной 229 метров будет известна не только своими размерами, но и утонченным и футуристическим внешним видом, напоминающим что-нибудь из научно-фантастического фильма.

Первая в мире гигаяхта / Фото: Solent News

Концепция гигаяхты, созданной корейским дизайнером Чулхуном Парком и спонсируемой Palmer Johnson Yachts, омрачит все корабли, в том числе суперяхту Джеффа Безоса, которая вдвое меньше. Безос, генеральный директор Amazon и мультимиллиардер, приобрел собственную 127-метровую яхту под названием Koru за 395 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на то, что Koru намного меньше, чем Valkyrie, она все же настолько велика, что в прошлом месяце ему пришлось пришвартоваться в морском порту, поскольку он не мог поместиться в частном доке.

Чулхун Парк утверждает, что при создании дизайна Valkyrie он черпал вдохновение в деконструктивизме, архитектурном движении, предпочитающем искаженные формы, а не традиционные.

Первая в мире гигаяхта / Фото: Solent News

Он сказал: "Увидев очень много обычных белых яхт, стоящих вертикально, как свадебные торты, я решил спроектировать визуально уникальную яхту, которая выделялась бы из флота. Мне было интересно манипулировать поверхностью конструкции для создания непрямолинейных форм, уродующих и смещающих элементы формы" .

Если яхта будет построена, она будет доступна не только богатым людям мира, но и широкой публике и сможет вместить 52 гостя в 26 каютах.

Первая в мире гигаяхта / Фото: Solent News

Парк рассказал CNN: "Большинство людей считают суперяхты эксклюзивной собственностью миллиардеров, предназначенной для демонстрации их богатства. Однако такой хаб, по сути, будет плавучей архитектурой, используемой общественностью. Она позволит публике наслаждаться плавучим пространством, а владелец сможет получать от этого прибыль".

На гигаяхте будет площадка для посадки вертолета, казино, клуб, скай-лаундж, пляжный клуб, рестораны, магазины и театры. Она очень похожа на круизный лайнер, но с возможностью путешествовать на больших скоростях.

Уникальная конструкция, расположенная ниже ватерлинии, позволит минимизировать сопротивление, повысить скорость и повысить топливную экономичность до 50 процентов. Это также позволит увеличить пространство на 30%.

Первая в мире гигаяхта / Фото: Solent News

Стоимость необычной лодки оценивается примерно в 770 млн долларов.

Поскольку все еще находится на стадии планирования, стоимость путешествия на роскошном судне остается неизвестной, но, судя по грандиозности поездки, она наверняка будет немалой.

Если план сбудется, Valkyrie побьет текущий рекорд размера суперяхты, установленный Azzam, лодкой длиной 180 метров, принадлежащей президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

Парк сказал, что к проекту есть "искреннее любопытство" и заявил, что в скором времени гигаяхта сможет принимать пассажиров.

Напомним, первое в мире текстовое сообщение было отправлено 31 год назад. Роковое послание содержало всего два слова.

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