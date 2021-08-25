Первая в мире: в Израиле начались массовые прививки третьей дозой вакцины против коронавируса

Первая в мире: в Израиле начались массовые прививки третьей дозой вакцины против коронавируса

Израиль — первая страна в мире, которая ввела прививки третьей дозой COVID-вакцины для большой части населения.

В Израиле стартовала бустерная вакцинация против коронавируса граждан в возрасте от 30 лет.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Times of Israel.

Третью прививку вакциной против коронавируса могут получить все лица в возрасте от 30 лет, которым второй укол сделали пять месяцев назад.

Сообщается, что Израиль — первая страна в мире, которая ввела прививки третьей дозой COVID-вакцины для большой части населения, чтобы предотвратить распространение штамма "Дельта".

В прошлом месяце Израиль стал первой страной в мире, которая начала предлагать третью дозу COVID-вакцины для лиц старше 60 лет. Ранее возможность третьей прививки также распространилась на возрастную группу 40-49 лет.

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Согласно последним данным министерства здравоохранения Израиля, третью дозу COVID-вакцины уже получили 1575898 жителей страны.

Напомним, что Израиль со среды, 18 августа, потребовал от всех граждан старше трех лет справку о COVID-вакцинацию или отрицательный результат теста на коронавирус для посещения ресторанов, кафе, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов.

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