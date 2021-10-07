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Первая в мире вакцина от малярии и смертоносное землетрясение в Пакистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

Первая в мире вакцина от малярии и смертоносное землетрясение в Пакистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

pixabay.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Всемирная организация здравоохранения одобрила первую в мире вакцину против малярии. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это решение "историческим моментом". Читать дальше ->
  • Число жертв мощного землетрясения в Пакистане в ночь на четверг, 7 октября, возросло как минимум до 20, пострадавших уже более двухсот. Читать дальше ->
  • Швеция, Дания и Норвегия ограничили использование вакцины против COVID-19 от компании Moderna из-за редкого побочного эффекта — воспаления сердца. Читать дальше ->
  • Группа российских хакеров, причастная к атаке на американские федеральные ведомства в 2020 году, в последние месяцы пыталась проникнуть в правительственные сети США и Европы. Читать дальше ->
  • ВОЗ начала поставлять COVID-медикаменты в "свободную от коронавируса" КНДР. Читать дальше ->
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