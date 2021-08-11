Первая жертва лесных пожаров в Якутии: заживо сгорел тракторист, который боролся с огнем

Первая жертва лесных пожаров в Якутии: заживо сгорел тракторист, который боролся с огнем

Погибший был работником дорожного предприятия, которого мобилизовали для помощи в тушении пожаров, не утихающих в этом регионе России.

В среду, 11 августа, на месте тушения пожара вблизи поселка Мельжехси в Якутии было обнаружено обгоревшее тело 44-летнего мужчины — работника дорожного предприятия "Дороги Саха", которого мобилизовали для помощи в борьбе с огнем. Об этом сообщает местное издание News.Ykt.Ru.

Очевидцы сообщают, что остановить распространение огня, который приблизился к поселку на расстояние 2-3 километров, пытались волонтеры на четырех тракторах. Еще в понедельник, 9 августа, один из них пропал из виду и перестал выходить на связь.

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Когда технику нашли, выяснилось, что она сгорела вместе с водителем. По предположениям очевидцев, мужчину догнал верховой пожар, от которого он не смог оторваться.

Страшные кадры пламени, которое наступает на поселок Мельжехси, публикуют в соцсетях. С населенного пункта эвакуировали 39 человек, из которых 24 ребенка.

Напомним, в охваченной лесными пожарами Якутии посреди дня исчезло солнце. Власти объяснили аномальное явление дымом от лесных пожаров.

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