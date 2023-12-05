Первое в мире текстовое сообщение было отправлено 31 год назад: что было написано и кому (фото)

Прошел 31 год с тех пор, как было отправлено первое в мире текстовое сообщение.

Об этом пишет ladbible.com.

В 1992 году компания Vodafone работала над своей службой SMS, позволяющей людям отправлять друг другу текстовые сообщения. До завершения проекта было еще немного, но 3 декабря в том же году инженер Нил Папворт прислал своему коллеге Ричарду Джарвису послание "Merry Christmas" (Счастливого Рождества).

Первое в истории SMS / Фото: Vodafone

Первое в истории SMS было отправлено на телефон Orbitel 901 и начало отправку текстовых сообщений, хотя и довольно медленно, поскольку технологиям понадобилось некоторое время, чтобы наверстать утраченное.

Вскоре после того, как Папворт отправил первое в мире текстовое сообщение, такую функцию добавила компания Nokia, даже включив звуковой сигнал, предупреждающий людей о том, что они получили сообщение.

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Сначала люди не могли отправлять текстовые сообщения на мобильные телефоны, поскольку у них не было соответствующей клавиатуры. После этого возникла проблема, связанная с возможностью отправки текстовых сообщений людям только в одной телефонной сети, которая сохранялась до 1999 года. Но вскоре все выяснилось и миллиарды пальцев набрали свои сообщения на миллиард телефонов.

"В 1992 году я и не подозревал, насколько популярными станут текстовые сообщения и что это приведет к появлению смайликов и приложений для обмена сообщениями, которыми будут пользоваться миллионы", — сказал Папворт. "Лишь недавно я рассказал своим детям, что отправил первое сообщение. Оглядываясь назад, становится ясно, что отправленное мной рождественское послание стало поворотным моментом в истории мобильных устройств".

SMS прошли долгий путь с тех пор, как Нил Папворт отправил первое сообщение еще в 1992 году / Фото: Vodafone

Несколько лет назад Vodafone объявил, что выставит на аукцион NFT первое в истории текстовое сообщение, а вырученные средства пойдут в Агентство ООН по делам беженцев.

Токен приобрел за 149 729 долларов анонимный покупатель, уплативший криптовалютой Ether, а также получивший кадр с 3D-анимацией получаемого сообщения.

Напомним, в Аргентине конь-циклоп озадачил ветеринаров. Животное родилось с одним "бриллиантовым" глазом.

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