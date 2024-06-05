Первое заявление Фицо после покушения: словацкий премьер назвал виновных

Премьер-министр Словакии не планирует подавать в суд на мужчину, покушавшегося на его жизнь.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с видеообращением впервые после покушения на его жизнь, которое 15 мая совершил известный писатель и активист 71-летний Юрай Цинтула.

Видео заявления политик опубликовал в социальной сети Facebook.

"Для меня пора сделать первый шаг, и это прощение. Я не чувствую никакой ненависти к стрелявшему в меня незнакомцу", – заявил премьер-министр Словакии.

Он добавил, что не намерен требовать в судебном порядке денежную компенсацию от Юрая Цинтулы. При этом Фицо подчеркнул, что не считает попытку убить его лишь безумными действиями отдельного радикала.

"Он был посланником зла и политической ненависти, которую политические неудачники и растерянная оппозиция раздувают в Словакии до неуправляемых масштабов. Ожидаемо, что антиправительственные медиа, финансируемые из-за границы политические организации и оппозиция начнут преуменьшать значение покушения на меня", — отметил политик.

Фицо также поделился своими ближайшими планами. Премьер отметил, что вернется к работе через несколько недель и продолжит возглавлять правительство. Ориентировочно его возвращение к обязанностям ожидается в конце июня или начале июля.

Напомним, напавший на Фицо мужчина объяснил, что своими действиями хотел изменить политику Словакии по отношению к Украине. Юрай Цинтула заявил на допросе, что хотел лишь "нанести вред здоровью" премьера, чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой стрелок не согласен.

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