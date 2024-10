Первую пользовательницу "капсулы самоубийцы" нашли мертвой в лесу со "следами удушения"

В швейцарском лесу нашли первую пользовательницу "капсулы самоубийцы" Sarco со "следами удушения".

Об этом пишет Daily Star.

64-летняя американка скончалась внутри футуристической капсулы, расположенной в лесном массиве Мерисхаузена, Швейцария, 23 сентября. Она активировала устройство, наполнившее камеру газом азота, что привело к смертельному случаю гипоксии по нажатию кнопки изнутри. Однако дело приобрело темную окраску, поскольку власти расследуют возможность злонамеренного вмешательства.

Главный прокурор Питер Стичер выразил в суде опасения, что женщину могли убить. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила у американки травмы на шее, о чем Стичеру сообщил судебный врач вскоре после инцидента.

После инцидента был задержан доктор Флориан Уиллет, глава операционной компании Sarco The Last Resort, вместе с другими лицами. Нидерландский источник новостей de Volkskrant сообщил, что доктор Уиллет остается под стражей. Говорят, что он был единственным человеком, находившимся с матерью двух детей во время ее смерти.

Сообщается, что умершая страдала остеомиелитом основания черепа. Информатор сообщил швейцарским СМИ, что это состояние может имитировать появление следов удушения из-за инфекции костного мозга.

Издание MailOnline сообщило, что женщина искала смерти более двух лет после диагноза "очень серьезной болезни, сопровождающейся сильной болью".

По данным The Last Resort, ее возможности лечения остеомиелита были ограничены из-за расстройства иммунной системы.

Изобретатель противоречивой "капсулы самоубийцы" признался, что женщина вошла в устройство и "почти сразу нажала кнопку", чтобы покончить с жизнью среди покоя окружающего леса, где она могла наблюдать за деревьями и небом в последние минуты своей жизни.

Доктор Филипп Ничке, разработавший концепцию ужасной машины, описал журналистам эту мрачную сцену: "Это выглядело именно так, как мы ожидали. Я думаю, что она потеряла сознание в течение двух минут и умерла через пять минут. Мы видели внезапные, небольшие сокращения и движения мышц на ее руках, но, вероятно, к тому времени она уже была без сознания".

Обнаружение ее бездыханного тела повлекло за собой вмешательство полиции, что привело к нескольким арестам в беззаботном лесу. Среди тех, кого заключили под стражу, были доктор Уиллет, пара с юридическим опытом и даже фотограф из Volkskrant. В своем заявлении в прошлом месяце, освещаемом MailOnline, региональный прокурор Шаффхаузена Петер Стичер уже изложил закон, зловеще предупредив разработчиков Sarco о его использовании: "Мы предупредили их в письменной форме, — рассказал он. Мы сказали, что если они приедут в Шаффхаузен и будут использовать Sarco, то столкнутся с уголовными последствиями".

Подозрения касались обвинений в содействии самоубийствам и оказании помощи в совершении таких действий. Большинство из них были освобождены до окончания 48 часов, только доктор Уиллет остался под стражей.

Платформа The Last Resort ответила: "Last Resort и Exit International утверждают, что законы не были нарушены, и что первое применение Sarco было законным. Женщина была дееспособна, она действовала добровольно и сама совершила действие, которое привело к ее смерти. Не было никаких корыстных мотивов (не взимались гонорары, никто не получал личной выгоды и т.д.). Все это подтверждается доказательствами. Перед применением Sarco были проведены широкие юридические консультации в течение нескольких лет. Мы уверены, что уголовное расследование приходит к выводу, что никто не виновен в совершении преступления. Филипп Ничке и Фиона Стюарт в письменном виде сообщили прокуратуре Шаффхаузена, что они готовы быть допрошены в Швейцарии".

Напомним, раскрыто последнее сообщение из семи слов, которое слышат люди перед смертью в "капсуле самоубийцы". Как только процесс начнется, его нельзя будет остановить.

Читайте также: