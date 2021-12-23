Первые COVID-таблетки в США и вспышка коронавируса в Китае. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первые таблетки против COVID-19 "Паксловид" (Paxlovid), разработанные американской фармкомпанией Pfizer. Читать дальше –>
- В Китае более 13 миллионам жителей города Сиань приказали оставаться дома на фоне новой вспышки COVID-19. Читать дальше –>
- Пациенты с новым штаммом COVID-19 "Омикрон" имеют на 40% более низкий риск госпитализации, чем больные "Дельтой". Об этом свидетельствуют данные группы моделирования вспышек под руководством профессора Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году, но все будет зависеть от состояния его здоровья. Читать дальше –>
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что общие программы ревакцинации в богатых странах могут затянуть мировое сражение с COVID-19. Читать дальше –>