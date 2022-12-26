Первые подробности взрыва в российском Энгельсе: ЧП произошло на авиабазе – соцсети

По предварительным данным, погибли трое военных, находившихся на аэродроме.

В результате взрыва в российском городе Энгельс погибло трое военных.

Об этом сообщили в Минобороны РФ 26 декабря.

"Три российских военных получили смертельные ранения из-за падения обломков БЛА на аэродроме в Энгельсе", — говорится в сообщении.

Там заметили, что якобы военная техника не пострадала, а беспилотник был сбит на подлете к аэродрому "Энгельс".

Как пишут соцсети, взрыв в Энгельсе прогремел ночью 26 декабря.

По данным Baza, погибли три человека, еще четверо были ранены.

Издание "Осторожно, новости" утверждает, что взрыв произошел на авиабазе "Энгельс-2".

"В социальных сетях и СМИ распространяется информация об ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей совершенно нет", — заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Напомним, 5 декабря в Энгельсе уже был атакован военный аэродром, тогда были повреждены несколько бомбардировщиков ТУ-95, пускавших ракеты по мирным городам Украины.

Кроме того, была атакована и авиабаза "Дягилево".

Впоследствии спутниковые снимки зафиксировали, что бомбардировщики исчезли с указанных аэродромов.

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