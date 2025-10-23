Первые санкции Трампа против России: как они помогут Украине и повлияют на друзей Путина

Реклама

В среду, 22 октября, во время визита генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом, Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — призвав Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Это первые антироссийские санкции Трампа за девять месяцев его второго президентского срока. К тому же, это произошло сразу после очередных ядерных угроз Путина. В среду, 22 октября, Россия провела тренировку сил «ядерной триады». В частности, межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» запустили с космодрома «Плесецк» в направлении полигона «Кура» на Камчатке, недалеко от американской границы.

Кремль отреагировал только в четверг, 23 октября. Сумасшедший заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который то и дело угрожает Западу «ядерным пеплом», назвал США противником, а новые американские санкции — «актом войны против России». Также он анонсировал новые удары по Украине «самым разным оружием». Но даже прореспубликанский телеканал Fox News в среду, 22 октября, в интервью с Рютте после его переговоров с Трампом, в очередной раз показал графическую схему российских ударов по Украине, количество которых постоянно увеличивалось после телефонных разговоров Трампа с Путиным и их саммита на Аляске в середине августа.

Что означают первые санкции Трампа против «Роснефти» и «Лукойла»? Почему они бьют не только по России, но и по друзьям Путина? И как это поможет Украине? Читайте в материале ТСН.ua.

Будапешта не будет: Трамп впервые действует с позиции силы

В среду, 22 октября, во время встречи с Марком Рютте в Овальном кабинете, Дональд Трамп заявил, что долго ждал, но сейчас пора ввести санкции против России. В соответствующем сообщении американского Минфина отмечается, что из-за отказа Путина прекратить войну, под санкции попали две крупнейшие российские нефтяные компании — «Роснефть» и «Лукойл» (и 34 их дочерние компании) — финансирующие военную машину Кремля.

«Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у нас хорошие разговоры, но они ни к чему не приводят. Это огромные санкции. Они очень масштабны, направлены против двух крупных нефтяных компаний. Надеемся, они не продлятся долго. Надеемся, война будет урегулирована», — добавил Трамп, также отметив, что второго саммита с Путиным в Будапеште в ближайшие недели не будет, потому что американскому президенту «это (его проведение — Ред.) показалось неправильным».

При президентстве Джо Байдена Минфин США постоянно вводил дополнительные точечные санкции против юридических и физических лиц, помогавших российской государственной машине обходить действующие ограничения. Например, 15 января 2025 года, за шесть дней до инаугурации Трампа, Минфин США санкционировал 150 организаций и лиц в России, Китае и Кыргызстане, поддерживавших российский ОПК. Такие точечные санкции нужно вводить постоянно, потому что Путин и его друзья находят новые пути обхода западных ограничений. Так что администрацию Трампа критиковали не только за отсутствие новых, но и за невыполнение уже действующих санкций.

Однако введением санкций против «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних компаний, Трамп превзошел все ожидания. Действительно, уже условно с завтрашнего дня эти ограничения не перекроют поток нефтедолларов в бюджет РФ. Однако это первые за годы полномасштабного вторжения санкции, полностью блокирующие деятельность «Роснефти», «Лукойла» и их дочерей. До этого США, Британия и ЕС вводили только секторальные и директивные ограничения на определенные виды финансовых операций, действия с ценными бумагами и долгами.

Именно на «Роснефть» и «Лукойл» приходится 47% морского экспорта российской сырой нефти. Санкции Трампа хоть и привели к росту мировых цен на нефть на 5%, однако отрезали эти две крупнейшие российские нефтяные компании от долларовой финансовой системы. Теперь любая компания в любой точке мира, которая будет сотрудничать с «Роснефтью», «Лукойлом» или их дочерьми, попадет во вторичные санкции США. Но на сегодняшний день главный вопрос — как на эти санкции Трампа отреагируют крупнейшие покупатели российской нефти.

Ответ Китая и Индии: козырь Трампа на встрече с Си

ТСН.ua уже неоднократно писал, что Китай, Индия и Турция покупают больше всего российской нефти и нефтепродуктов. Итого в прошлом году они импортировали энергоресурсов РФ на $174,46 млрд. Для сравнения, в механизм PURL — программа закупок американского оружия для Украины на средства европейских стран, которую координирует НАТО — за три месяца его существования поступило лишь $2 млрд.

Уже в четверг утром, 23 октября, Bloomberg и Reuters, ссылаясь на руководителей индийских НПЗ, сообщили, что американские санкции почти сделают невозможным импорт российских нефтепродуктов от 21 ноября этого года. Минфин США дал месяц, чтобы иностранные компании закрыли все свои операции с «Роснефтью», «Лукойлом» или их дочерьми.

Более того, Нью-Дели коммуникирует с Вашингтоном возможность существенного сокращения закупок российской нефти (именно на «Роснефть» и «Лукойл» приходится около 60% поставок нефтепродуктов РФ в Индию), чтобы договориться с администрацией Трампа о более выгодных условиях двусторонней торговли, хотя Индия и США заключение. Напомним, что с августа к некоторым позициям индийского экспорта США применяют 50% тарифы.

Ближе к вечеру четверга, 23 октября, Reuters сообщил, что из-за опасений американских санкций четыре китайских государственных нефтяных компании также приостановили морской экспорт российской нефти. При этом почти половина закупаемой в России сырой нефти поступает по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий Океан. На этот маршрут, по оценкам экспертов, новые американские санкции почти не отразятся.

Однако почти наверняка они станут хорошим козырем в руках Трампа во время встречи с Си Цзиньпином в конце октября в Южной Корее на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. ТСН.ua уже писал, что во многом ее результат, но произойдет ли она вообще, повлияет и на действия Кремля, ведь доходы России от продажи нефти и газа — это около 30% бюджета РФ. К тому же, если США и Китай достигнут принципиальной договоренности по поводу будущих условий взаимной торговли — Вашингтон не будет вводить новые 100% пошлины, а Пекин разблокирует продажу редкоземельных элементов — Путину также придется прислушаться к требованиям Трампа

Конгресс готовит сюрприз: что еще ждет Путина

CNN предполагает, что новые американские санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — знак крушения любимой стратегии Кремля по поводу манипулирования Трампом, ведь красной дорожки, по которой Путин под аплодисменты ходил в августе на Аляске, в Будапеште уже не будет. Министр финансов США Скотт Бессент даже предположил ужесточение санкций против России, если Москва не продемонстрирует рациональный подход к прекращению боевых действий.

«Важным аспектом новых санкций США был элемент неожиданности, который впервые сигнализировал о границах многомесячных усилий Путина заискиваться к Трампу и откладывать прекращение огня, продолжая свои атаки по Украине», — отмечает The Washington Post.

«Зеленый» свет от администрации Трампа явно получил и Конгресс, где долго пылились различные законодательные инициативы по введению новых санкций против России. Так, в среду, 22 октября, сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что комитет Сената по иностранным делам единогласно поддержал его и проект двух других законодателей о признании России государством-спонсором терроризма за похищение украинских детей.

«Эти похищения путинской Россией являются одним из самых возмутительных событий со Второй мировой войны. Я ценю включение (в проект — Ред.) положений, также требующих от России прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру и попытки убийства политических целей, чтобы снять статус государства-спонсора терроризма. Превращение России в государство-спонсора терроризма будет иметь разрушительные последствия для экономики России», — отметил Линдси Грэм.

Интересно, что неделей ранее такие же санкции против «Роснефти» и «Лукойла» уже ввела Британия, что может свидетельствовать об определенной координации действий союзников Украины против России. Евросоюз со своей стороны также в четверг, 23 октября, окончательно одобрил 19-й пакет санкций против России, направленный против российских банков, криптовалютных бирж, компаний в Индии и Китае. Однако администрация Трампа также ожидает от европейских партнеров аналогичных санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Ведь многие из Словакии и Венгрии до сих пор покупают российскую нефть.

