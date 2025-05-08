Первые слова Папы: к кому обратился Лев XIV с балкона собора Святого Петра

Новый Папа Римский / © Getty Images

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После своего избрания в Ватикане новый Папа Римский Лев XIV вышел на балкон собора Святого Петра. В своем первом обращении новоизбранный Папа благословил христиан и заявил, что церковь должна «строить мосты и диалог».

Об этом сообщает CNN.

Первыми словами, с которыми Папа Лев XIV обратился к людям на площади Святого Петра: стали мир всем вам.

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Дата публикации 20:22, 08.05.25 Количество просмотров 4 Исторический момент! В Ватикане избрали нового Папу Римского! Первые кадры!

«Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за Бога», — сказал Папа, объясняя, почему именно так поздоровался со всеми.

«Я хотел бы, чтобы это поздравление проникло в наши сердца и семьи», — добавил Папа.

Папа Римский Лев на протяжении всего выступления возвращался к теме мира в своей речи.

Известно, что Папа Лев XIV стремится к тому, чтобы церкви, которая была бы «синодальной» и близка к страдающим. Также он подчеркнул, что необходимо «строить мосты».

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Напомним, несмотря на ожидания многих экспертов, что новым Папой Римским станет европеец, этого не произошло. Конклав избрал понтификом Роберта Прево из США. Он стал Папой Львом XIV.

Речь уже шла о том, что Роберт Фрэнсис Превост — новый понтифик, которого 8 мая избрали кардиналы в Ватикане.

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