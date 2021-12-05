Первые случаи нового COVID-штамма "Омикрон" зафиксировали в Румынии: что известно

"Омикрон" подтвердили у 48-летней женщины и 59-летнего мужчины.
В Румынии в субботу, 4 декабря, заявили об обнаружении первых на территории страны случаев нового штамма COVID-19 "Омикрон".
Об этом со ссылкой на румынское Министерство здравоохранения сообщает Digi24.
Отмечается, что указанный вариант коронавируса подтвердили у двух репатриированных пассажиров рейса из Южно-Африканской Республики, который приземлился в Бухаресте 30 ноября.
"Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй, — указывают в сообщении. — Оба человека изолированы дома и не имеют симптомов".
Между тем, в Национальном институте военно-медицинских исследований Кантакузино в Бухаресте продолжается проверка в отношении спортсмена из Бая-Маре, у которого также подозревают заболевание "Омикроном".
Напомним, по данным ВОЗ, в мире до сих пор не зарегистрировали ни одного связанного с COVID-штаммом "Омикрон" летального случая.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.
Как известно, "Омикрон" уже обнаружили в Европе. В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что этот штамм коронавируса доберется до нашей стране через несколько недель.
Украинцев, находившихся в государствах, на территории которых обнаружен "Омикрон", по возвращении обяжут пройти самоизоляцию.
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