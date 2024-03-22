Первые украинские пилоты прошли обучение на F-16 в Великобритании

Работа на современных истребителях – одна из обязательных составляющих на пути к нашей победе.

Первые украинские пилоты прошли базовую летную учебу, наземную школу и языковую подготовку в Великобритании. Этот этап уже прошли 10 летчиков.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Теперь группа перейдет на курсы повышения квалификации ВВС Франции, прежде чем научится управлять истребителями F-16.

"Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением начальной подготовки здесь, в Великобритании. Благодаря всемирно известному опыту Королевских ВВС эти пилоты прошли лучшую подготовку и вскоре присоединятся к борьбе с незаконным вторжением Путина", – министр обороны Грант Шаппс.

Ранее речь шла о том, что Украина может получить обещанные F-16 уже этим летом. Речь идет об истребителях от Дании и Нидерландов.

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