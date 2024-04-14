Первые украинские пилоты завершили обучение на F-16 в Британии

Следующим этапом для украинских пилотов станет обучение во Франции.

Министерство обороны Великобритании 14 апреля сообщило о завершении обучения на истребителях F-16 первых пилотов из Украины под руководством ВВС Соединенного Королевства.

Об этом говорится в заявлении Минобороны в соцсети Х.

"Первые украинские пилоты, прошедшие интенсивную подготовку под руководством Военно-Воздушных сил Великобритании, завершили обучение", — говорится в сообщении.

Там добавили, что следующим этапом для них станет прохождение обучения во Франции.

Напомним, генерал США назвал одну из проблем подготовки украинских пилотов на F-16.

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