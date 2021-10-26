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Первые жертвы госпереворота в Судане и новая COVID-вспышка в Китае. Пять новостей, которые вы могли проспать

Первые жертвы госпереворота в Судане и новая COVID-вспышка в Китае. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Судане во время протестов против военного переворота погибли по меньшей мере семь демонстрантов, еще около 140 получили ранения. Читать дальше –>
  • На севере Китая в течение недели зарегистрировали более сотни случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях. В связи с этим местные власти объявили о новых ограничениях. Читать дальше –>
  • Ассистента режиссера Дэйва Холлса, который за мгновение до смертельного инцидента на съемках вестерна "Ржавчина" передал Алеку Болдуину оружие, уволили с предыдущей работы из-за халатности. Читать дальше –>
  • В американском штате Айдахо в результате стрельбы в торговом центре города Бойсе погибли по меньшей мере два человека, а еще четверо, в том числе полицейский, получили травмы. Читать дальше –>
  • Социальная сеть Facebook удалила со своей платформы видеоролик, в котором президент Бразилии Жаир Болсонару заявлял о связи вакцины от COVID-19 с возникновением СПИДа. Читать дальше –>
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