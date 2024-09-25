Первый человек умер в "капсуле самоубийцы": кто это был и почему возбуждено уголовное дело (фото)

Автор выступил с заявлением после того, как несколько человек были задержаны после первого использования противоречивой капсулы.

В Швейцарии впервые применили смертельную капсулу Sarco на женщине из США.

Об этом сообщает LADbible.

За созданием капсул стоит швейцарская компания The Last Resort, оказывающая пациентам помощь в самоубийстве. Доктор Филипп Ничке, известный как "Доктор Смерть", отвечает за создание устройства. По словам компании, он обещает безболезненный способ самоубийства.

Капсула для самоубийства была использована впервые: американка поехала в Швейцарию, чтобы покончить с жизнью. Она нажала кнопку внутри капсулы, наполнившей камеру газообразным азотом. Через минуту уровень азота в воздухе стал токсичным, и женщина потеряла сознание, прежде чем умереть в результате гипоксии – недостатка кислорода в мозге.

Говоря о своем решении уехать в Швейцарию и добровольно уйти из жизни, доктор Ничке сказал, что она очень хотела умереть: "Когда она вошла в Sarco, она почти сразу нажала кнопку. Она ничего не сказала. Она действительно хотела умереть. По моим оценкам, она потеряла сознание в течение двух минут и умерла через пять минут. Мы увидели урывочные, мелкие подергивания мышц на ее руках, но к тому времени она, вероятно, уже была без сознания. Это выглядело именно так, как мы и ожидали".

Капсула Sarco / Фото: Getty Images

Впрочем, после этого полиция задержала "несколько человек" в связи с использованием капсулы Sarco.

Ничке прокомментировал: "Швейцарская полиция не упомянула, что среди арестованных были директор The Last Resort, два адвоката, оказывавшие юридическую помощь TLR, и нидерландский журналист!!!".

Он также добавил, что капсула была использована впервые в лесу: "Идиллическая мирная смерть в швейцарском лесу, где The Last Resort использовала устройство Sarco, чтобы помочь американской женщине уйти из жизни так, как она хотела".

Филипп Ничке / Фото: Getty Images

Точное местонахождение капсул для самоубийц не разглашается, но известно, что они были недалеко от германской границы в лесной местности.

Полиция завела уголовное дело в связи со смертью. Прокуратура швейцарского города Шаффхаузен была проинформирована о том, что в понедельник у лесного домика в Мерисхаузене было совершено самоубийство с использованием капсулы Sarco, говорится в заявлении правоохранителей.

В заявлении сказано, что прокуратура начала расследование по подозрению в подстрекательстве к самоубийству и пособничестве в самоубийстве: "Прокуратура кантона Шаффхаузен получила в понедельник, 23 сентября в 2024 году, в 16:40 сообщение от юридической фирмы о том, что во второй половине дня в лесной хижине в Мерисхаузене произошло самоубийство с помощью капсулы Sarco, сопровождавшейся суицидом. В результате полиция Шаффхаузена, в том числе служба уголовного розыска и прокуратура кантона Шаффхаузен, выехала на место преступления. Кроме того, были вызваны специалисты судебно-медицинского института Цюриха (FOR) и Института судебной медицины Цюриха (IRMZ). Капсулу самоубийства Sarco изъяли, а погибшую доставили в IRMZ для вскрытия. Кроме того, несколько человек были задержаны полицией в районе Мерисхаузен. Прокуратура также изучает нарушение других уголовных преступлений".

С 1942 года в Швейцарии разрешена помощь в самоубийстве, если мотивы не эгоистичны. Все формы эвтаназии запрещены законом.

Напомним, ранее сообщалось, что смерть первой пары в "капсуле самоубийцы" снимут на видео. Последние мгновения Питера Скотта и его супруги Кристин в Sarco будут сняты по важной причине.

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