Первый человек умер в "капсуле самоубийцы": кто это был и почему возбуждено уголовное дело (фото)

Автор выступил с заявлением после того, как несколько человек были задержаны после первого использования противоречивой капсулы.
В Швейцарии впервые применили смертельную капсулу Sarco на женщине из США.
Об этом сообщает LADbible.
За созданием капсул стоит швейцарская компания The Last Resort, оказывающая пациентам помощь в самоубийстве. Доктор Филипп Ничке, известный как "Доктор Смерть", отвечает за создание устройства. По словам компании, он обещает безболезненный способ самоубийства.
Капсула для самоубийства была использована впервые: американка поехала в Швейцарию, чтобы покончить с жизнью. Она нажала кнопку внутри капсулы, наполнившей камеру газообразным азотом. Через минуту уровень азота в воздухе стал токсичным, и женщина потеряла сознание, прежде чем умереть в результате гипоксии – недостатка кислорода в мозге.
Говоря о своем решении уехать в Швейцарию и добровольно уйти из жизни, доктор Ничке сказал, что она очень хотела умереть: "Когда она вошла в Sarco, она почти сразу нажала кнопку. Она ничего не сказала. Она действительно хотела умереть. По моим оценкам, она потеряла сознание в течение двух минут и умерла через пять минут. Мы увидели урывочные, мелкие подергивания мышц на ее руках, но к тому времени она, вероятно, уже была без сознания. Это выглядело именно так, как мы и ожидали".
Впрочем, после этого полиция задержала "несколько человек" в связи с использованием капсулы Sarco.
Ничке прокомментировал: "Швейцарская полиция не упомянула, что среди арестованных были директор The Last Resort, два адвоката, оказывавшие юридическую помощь TLR, и нидерландский журналист!!!".
Он также добавил, что капсула была использована впервые в лесу: "Идиллическая мирная смерть в швейцарском лесу, где The Last Resort использовала устройство Sarco, чтобы помочь американской женщине уйти из жизни так, как она хотела".
Точное местонахождение капсул для самоубийц не разглашается, но известно, что они были недалеко от германской границы в лесной местности.
Полиция завела уголовное дело в связи со смертью. Прокуратура швейцарского города Шаффхаузен была проинформирована о том, что в понедельник у лесного домика в Мерисхаузене было совершено самоубийство с использованием капсулы Sarco, говорится в заявлении правоохранителей.
В заявлении сказано, что прокуратура начала расследование по подозрению в подстрекательстве к самоубийству и пособничестве в самоубийстве: "Прокуратура кантона Шаффхаузен получила в понедельник, 23 сентября в 2024 году, в 16:40 сообщение от юридической фирмы о том, что во второй половине дня в лесной хижине в Мерисхаузене произошло самоубийство с помощью капсулы Sarco, сопровождавшейся суицидом. В результате полиция Шаффхаузена, в том числе служба уголовного розыска и прокуратура кантона Шаффхаузен, выехала на место преступления. Кроме того, были вызваны специалисты судебно-медицинского института Цюриха (FOR) и Института судебной медицины Цюриха (IRMZ). Капсулу самоубийства Sarco изъяли, а погибшую доставили в IRMZ для вскрытия. Кроме того, несколько человек были задержаны полицией в районе Мерисхаузен. Прокуратура также изучает нарушение других уголовных преступлений".
С 1942 года в Швейцарии разрешена помощь в самоубийстве, если мотивы не эгоистичны. Все формы эвтаназии запрещены законом.
Напомним, ранее сообщалось, что смерть первой пары в "капсуле самоубийцы" снимут на видео. Последние мгновения Питера Скотта и его супруги Кристин в Sarco будут сняты по важной причине.
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