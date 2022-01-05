Первый казахский космонавт призвал страны ОДКБ ввести войска в Казахстан

Генерал-майор ВВС Казахстана сделал неожиданное заявление на государственном телеканале.

В среду, 5 января, на фоне массовых беспорядков в Казахстане генерал-майор военно-воздушных сил этой страны Токтар Аубакиров, который был первым казахским космонавтом, на государственном телеканале "Взятка" призвал страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести войска .

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Бывший космонавт посетовал на то, что участники акций протеста в Алматы "разрушили магазины, раздели молодых курсантов на этом холоде". Выходом из ситуации он видит военную помощь от других стран.

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"Вызывайте... Мы члены ОДКБ... Тогда пусть войдут войска ОДКБ и помогут нам", — обратился Токтар Аубакиров к власти страны.

По его мнению, помощи от одной страны будет недостаточно, поэтому войска должны послать все участницы ОДКБ.

“Надо звать из большого объединения. Не из одной страны. Если войдет одна страна, наши соседи, они не выйдут. Пусть это большое объединение войдет и поможет нам с войсками", – говорил генерал.

ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым. Темой разговора стали массовые протесты в стране.

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