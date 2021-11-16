Мюнхен отменил рождественскую ярмарку из-за "драматической" COVID-ситуации

Мюнхенская рождественская ярмарка обычно привлекает до трех миллионов посетителей.

В Мюнхене во вторник, 16 ноября, заявили об отмене рождественской ярмарки на фоне стремительного увеличения заболеваемости COVID-19.

Об этом со ссылкой на AFP сообщает The Guardian.

Мэр немецкого города Дитер Райтер назвал это "горькими новостями" для жителей города и владельцев киосков, однако заявил, что провести мероприятие было бы безответственно.

"Драматическая ситуация в наших больницах и экспоненциально растущее число случаев инфицирования не оставляют мне другого выбора: к сожалению, рождественский рынок в Мюнхене не может состояться в этом году", — заявил глава Мюнхена.

В издании отмечают, что мюнхенская рождественская ярмарка, которая должна была открыться 22 ноября, обычно привлекает до трех миллионов посетителей. Мероприятие стало первым из масштабных и популярных праздничных событий в Германии, отмененных в этом году.

Южный регион Германии Бавария, столицей которого является Мюнхен, борется с одним из самых высоких показателей инфицирования в стране на фоне жесткой четвертой волны пандемии.

По данным Института Роберта Коха, во вторник в Баварии еженедельный уровень заболеваемости составил 554,2 инфицирования на 100 тысяч человек, что значительно выше общенационального показателя, а именно 312,4 на 100 тысяч человек (рекордный уровень для страны).

Ежегодно в Германии проводят 2,5 тыс. рождественских ярмарок. До пандемим они каждый год привлекали около 160 миллионов местных и иностранных посетителей, которые приносили от трех до пяти миллиардов евро дохода.

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