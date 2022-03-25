"Первый пошел": Сеть взорвалась мемами после сообщений о смерти Жириновского (фото)

"Первый пошел": Сеть взорвалась мемами после сообщений о смерти Жириновского (фото)

В России уже собрались судить "клеветников", которые "похоронили" Жириновского.

Утром 25 марта в российских СМИ появилась информация о смерти одиозного лидера "ЛДПР" Владимира Жириновского. Однако грустить долго не пришлось – информацию в России сразу опровергли.

Однако в Сети украинцы успели выразить соболезнования из-за такой потери.

"Такой непостоянный", "Как будто его даже туда не принимают", "Пока Жириновского Шрёдингера", "Очень жаль, что не увидит нашей победы", "К Кобзону на концерт!)", "Как жаль", "Первый пошел", – написали в комментариях.

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Отметим, что информацию о смерти политика подтвердил сенатор Владимирской области Александр Пронюшкин. Но и он потом передумал.

В то же время глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заверил, что Жириновский до сих пор жив, но очень "тяжелый".

С официальным заявлением вышел и российский Минздрав: мол, состояние стабильное, врачи продолжают оказывать "всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь".

В свою очередь в "ЛДПР" собрались подать заявление в Генпрокуратуру относительно "клеветников", которые "похоронили" Жириновского.

Фото из открытых источников

Фото з відкритих джерел

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

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