Владимир Крыжановский отметил, что Борис Ельцин сделал это "более нагло".

Первый посол Украины в РФ (1991-1994) Владимир Крыжановский назвал причину, по которой неизбежное нападение России на Украину произошло бы раньше.

Об этом говорилось в интервью Крыжановского на канале " Желтые Кеды с Юлией Бориско ".

"Если бы у Ельцина (первый президент России – ред.) был баррель нефти 100 (долларов – ред.), то он пошел бы (войной – ред.) гораздо раньше и куда более нагло, чем этот жевжик, я вас уверяю", – отметил Крыжановский.

Он также напомнил высказывания главы первого украинского правительства Владимира Винниченко относительно так называемой российской демократии.

"Вспомните Винниченко знаменитое его высказывание: "Русская демократия заканчивается на украинском вопросе". Единицы поднимались над этим: Сахаров, Афанасьев, Новодворская, Макаревич, Шевчук, Гребенщиков, Примадонна, Галкин – все", – отметил Крыжановский.

Напомним , полномасштабная война России против Украины должна завершиться тотальным уничтожением путинской элиты. Так считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, это возможно из-за внутренней трансформации России.

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