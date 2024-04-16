Первый прямой удар в теневой войне: почему Иран решил наказать Израиль — анализ AP

После нескольких дней предупреждений Иран запустил 170 бомбовых дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет в направлении Израиля, согласно израильским подсчетам.

Прямое нападение Ирана на Израиль 14 апреля перевернуло десятилетие его теневой войны по поручению, которое Тегеран использовал для управления международными последствиями своих действий. Но на фоне экономического и политического напряжения внутри страны шиитская теократия избрала новый путь, поскольку на Исламскую Республику надвигаются перемены.

Об этом пишет Associated Press.

"Стратегическое терпение"

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи в пятницу, 19 апреля, будет отмечать свой 85-й день рождения, не имея явного преемника и все еще оставаясь окончательным арбитром в каждом решении, которое принимает Иран. Придя к власти после разрушительной восьмилетней войны Ирана с Ираком в 1980-х годах, Хаменеи годами проповедовал "стратегическое терпение" в противостоянии с главными соперниками своего правительства, Израилем и США во избежание открытого боя.

Это привело к тому, что Иран стал больше инвестировать в региональные ополченские силы, чтобы преследовать Израиль — такие как ХАМАС в Секторе Газы или ливанская Хезболла — и сдерживать США, как в случае с ополченцами, установившими разрушительные самодельные взрывные устройства, убившие американских солдат во время войны в Ираке.

Это распространяется даже на обедневший Йемен, где вооружение Ираном повстанцев- хуситов позволило им захватить столицу и поставить шах и мат коалиции во главе с Саудовской Аравией, все еще находящейся в ловушке многолетней войны там.

Нападение Ирана на Израиль

Эта стратегия поменялась 14 апреля. После нескольких дней предупреждений Иран запустил 170 бомбовых дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет в направлении Израиля, согласно израильским подсчетам. Это оружие включало те же бомбовые беспилотники, которые Иран поставлял России для ее войны против Украины.

Несмотря на то, что Израиль и США заявили, что 99% этих ракет были сбиты, Иран назвал атаку успешной. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил 15 апреля, что атака была совершена "в целях сдерживания, наказания и предупреждения сионистского режима". Сам Хаменеи призвал Иран также наказать Израиль.

Привод к нападению

Поводом для нападения стало 1 апреля, когда вероятный израильский удар попал в здание консульской пристройки в посольство Ирана в Дамаске, Сирия, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, включая высшего командира экспедиционных сил Кудса иранского военизированного подразделения Революции.

Однако в течение многих лет Иран и Израиль нацелены на интересы друг друга на Ближнем Востоке.

Израиль подозревается в убийстве иранских ученых-ядерщиков и саботаже на атомных объектах в Исламской Республике. В Сирии Израиль неоднократно бомбил аэропорты, которые могли прервать поставки иранского оружия, а также убивал других офицеров гвардии. Между тем, Иран подозревается в совершении множества взрывов и обстрелов, направленных против евреев и израильских интересов в течение десятилетий.

Но нападение на посольство задело за живое иранское правительство. "Нападение на наше консульство — это как нападение на нашу землю", — заявил Хаменеи 10 апреля.

Это также произошло в момент, полный неопределенности для Ирана. С возрастом Хаменеи власти в стране становятся все более консолидированными.

Сторонники жесткой линии контролируют все рычаги власти как в службах безопасности, так и в политических органах, и не осталось ни одного относительно умеренного, когда-то способствовавшего заключению ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами.

Экономика Ирана разваливается

Это касается и бывшего президента Хасана Роухани, возглавлявшего эти усилия. В начале этого года власти запретили Роухани баллотироваться на должность члена Ассамблеи экспертов — органа, состоящего из 88 священнослужителей, которые будут избирать следующего верховного лидера Ирана.

В результате захвата власти сторонниками жесткой линии явка избирателей упала до самого низкого уровня со времен Исламской революции 1979 года. Их удушение также делает их единственной политической фракцией, которую можно обвинить в этом, поскольку общественность остается разъяренной разваливающейся экономикой Ирана.

Крах ядерного соглашения после того, как бывший президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из нее в 2018 году, привел к падению курса иранской валюты Риал. Сейчас риал колеблется у рекордного минимума, на уровне 658 000 за доллар – по сравнению с 32 000 на момент заключения сделки почти десять лет назад.

Инакомыслие в Иране

Прокуратура в Тегеране уже начала уголовное расследование против газеты Jahan-e Sanaat и журналиста по статье о возможных экономических последствиях нападения Ирана на Израиль. Судебное информационное агентство Mizan описало эту статью как "нарушающую психологическую безопасность общества и делающую экономическую атмосферу в стране беспокойной".

Его дело появилось на фоне сообщений других журналистов и активистов о вызовах в суд, что предвещает новые репрессии против любых проявлений инакомыслия в стране.

Есть также признаки того, что власть, похоже, готовится к новому толчке в исполнении закона об обязательном ношении женщинами платка или хиджаба.

"Полиция Тегерана, как и во всех других провинциях, начнет противостоять всем нарушениям закона о хиджабе", — заявил начальник полиции Тегерана бригадный генерал Аббас Али Мохаммадиан, согласно полуофициальному информационному агентству ISNA.

Некоторые женщины в Тегеране все еще ходят по улицам с непокрытыми волосами, что является продолжением протеста после общенациональных демонстраций 2022 года по поводу смерти Махсы Амини, арестованной полицией за то, что она не носила нравившийся ей хиджаб. Следователи Организации Объединенных Наций заявляют, что Иран несет ответственность за смерть Амини и жестоко подавил в основном мирные протесты в ходе многомесячных репрессий против безопасности, в результате которых погибли более 500 человек и были задержаны более 22 000 человек.

Новый толчок к принудительному ношению хиджаба может снова разжечь этот гнев, особенно в Тегеране. Между тем, не прекращаются слухи о том, что правительство может вскоре повысить цены на бензин, которые в стране в значительной степени субсидируются. Повышение цен в 2019 году переросло в общенациональные антиправительственные протесты, в ходе которых, по сообщениям, были убиты более 300 человек и тысячи арестованы.

Эта напряженность в сочетании с жесткой позицией сторонников жесткой линии и возрастом Хаменеи свидетельствует о том, что страну ждут еще большие изменения. И хотя Иран заявил о своей атаке, что "дело можно считать завершенным" еще до того, как ракеты достигли Израиля, это не означает, что не будет дальнейшего возмездия со стороны страны.

Сведения об авторе: Джон Гамбрелл является директором отдела новостей по странам Персидского залива и Ирана в Associated Press. С момента прихода в AP в 2006 году он делал репортажи из каждой из стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива, Ирана и других мест по всему миру.

Напомним, Иран совершил массированную ракетную и дроновую атаку на Израиль вечером 13 апреля. Вражда между Тегераном и Иерусалимом была и раньше, однако этот удар международное сообщество назвало "беспрецедентным". Это первая в истории прямая атака Израиля с территории Ирана. Почему произошло это нападение и какие последствия у атаки может быть для Украины, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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