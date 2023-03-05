Первый шаг к трибуналу: какие страны подписали соглашение о создании спеццентра по преступлениям России

Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, которое совершило РФ против Украины. Это первый шаг к трибуналу.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Первый шаг к трибуналу. Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра по преступлению агрессии России. Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к Спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры" ", – сообщил он.

Напомним, что Львов на этой неделе стал центром юридического мира планеты. Здесь собрались юристы, прокуроры мира, чиновники западной юриспруденции, чтобы создать такой суд, который сможет наказать путинскую Россию.

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