Первый штат США вакцинировал 80% населения и отменил все COVID-ограничения

Это произошло через 15 месяцев после того, как в штате объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Американский штат Вермонт первым в США вакцинировал от COVID-19 более 80% населения, в связи с чем губернатор Фил Скотт отменил все ограничения, связанные с пандемией.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 81,1% совершеннолетних жителей Вермонта получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса. Это произошло через 15 месяцев после того, как в штате 13 марта 2020 года объявили чрезвычайную ситуацию.

Также читайте Вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем у молодых мужчин — ученые из США

"Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, следящая за данными и доверяющая медицинской науке", — высказался Скотт.

Ранее президент США Джо Байден объявил о "месяце действий", призванном к максимальной вакцинации американцев от COVID-19 к праздникам 4 июля. Так, в июне американцы, прививающиеся от коронавируса, смогут получить бесплатные круизы, билеты на Суперкубок и даже миллион долларов.

Как сообщалось, в США показатели заболеваемости COVID-19 упали до уровня, который в последний раз наблюдали более 11 месяцев назад.

Новости мира: США закупят 500 миллионов доз вакцины Pfizer и распределят их между сотней стран

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку