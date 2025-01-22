Первый снег за 15 лет: зимний шторм парализовал жизнь в Новом Орлеане (фото)

Дороги в Новом Орлеане, штат Луизиана, стали непроходимыми, занятия в школах были отменены, а многие магазины остались закрытыми после того как снежная буря, начавшаяся во вторник, 21 января, фактически парализовала жизнь в городе.

Об этом сообщает New York Times.

Новый Орлеан накрыл сильный снегопад / Фото: X, DailyLoud

Синоптики прогнозируют, что снегопад будет продолжаться по меньше мере сутки. Городские власти настойчиво рекомендуют жителям не покидать свои дома без крайней необходимости.

"Для Нового Орлеана погода, которая меняет привычный уклад жизни и вызывает хаос, не в новинку. Городу уже приходилось сталкиваться с ураганами, экстремальной жарой и обледенениями. Но снега они видели не так уж и много. До утра вторника город прожил без снега 15 лет", – пишет NYT.

Снеговик на площади Джексона / Фото: X, marcorasi1960

Немецкая аллея в Новом Орлеане / Фото: X, marcorasi1960

После начала снегопада власти перекрыли движение по основным автомагистралям и мостам. Синоптики ожидают, что в штате выпадет рекордное количество снега – более 10 см. При этом снежная буря, скорее всего, накроет весь штат, от границы с Техасом до границы с Миссисипи.

По словам метеоролога Джея Граймса, в Луизиане не было такой снежной бури с 1960-х годов. Он предупредил жителей, что им возможно придется посидеть дома до четверга, чтобы переждать непогоду.

Музыканты на улице святого Петра в Орлеане / Фото: X, marcorasi1960

Напомним, по мнению ученых, 70% населения мира вскоре столкнется с сильными стихийными явлениями. Интенсивная жара и экстремальные осадки, по всей вероятности, станут более распространенными.

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