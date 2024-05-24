Первый святой миллениал: Папа канонизировал 15-летнего подростка, умершего в 2006 году

Родившийся в Лондоне подросток Карло Акутис, умерший от лейкемии в возрасте 15 лет, станет первым святым Католической церкви в ІІІ тысячелетии.

Об этом пишут The Guardian и BBC-Украина.

СМИ называют подростка "покровителем Интернета" и "инфлюэнсером Бога". Это первый представитель поколения миллениалов, причисленный к лику святых римско-католической церкви.

Биография Карло Акутиса

Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году в семье итальянцев, уехавших из Милана в поисках работы. Когда семья вернулась в Милан, в 12-летнем возрасте он стал активно участвовать в церковной жизни.

Мать подростка рассказала газете Corriere della Sera, что с трех лет ее сын просил посещать церковь и жертвовал свои карманные деньги бедным людям в городе. По ее словам, мальчик, когда подрос, отдавал все карманные деньги бедным людям, в школе поддерживал одноклассников, которых обижали другие дети или родители которых переживали развод, развозил пищу для бездомных.

Подросток разрабатывал вебсайты для своего прихода и школы. Также он запустил сайт, призванный документировать каждое уведомленное чудо. Парень занимался благотворительностью – всегда старался помогать бедным, работал волонтером в столовой для нуждающихся. По словам ровесников, был обычным подростком – общительным, играл на саксофоне, участвовал в молодежном оратории.

Акутис скончался в 2006 году в 15-летнем возрасте от лейкемии.

Канонизация

Парня причисляли к лику блаженных (первый шаг к святости) в 2020 году. Тогда ему приписали первое чудо – якобы исцеление бразильского ребенка от врожденной болезни "после контакта с одной из футболок Акутиса".

Специальное подразделение католической церкви по изучению чудес, которое называется Медицинский совет Конгрегации по делам святых, теперь расследует заявления о том, что женщина из Коста-Рики чудесным образом поправилась после аварии на велосипеде во Флоренции в 2022 году. Сообщается, что 21-летней Валерии Вальверде провели срочную операцию, и ее семье сообщили, что она находится в критическом состоянии.

Через шесть дней ее мать пошла молиться о выздоровлении дочери к могиле Акутиса. РКЦ утверждает, что в тот же день Вальверде начала дышать без аппарата искусственной вентиляции лёгких и восстановила возможность пользоваться верхними конечностями и говорить. Ее выписали из реанимации спустя 10 дней.

Заметим, что последней датой рождения из канонизированных Папой Франциском 912 человек был 1926 год. Карло Акутис станет первым святым Католической церкви в ІІІ тысячелетии и первым святым миллениалом (поколение, рожденное в начале 1980-х – конце 1990-х годов).

Ранее Папа Франциск призвал рожать больше и раскритиковал контрацептивы.

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